Najmanje četvero Rusa koji su pod sankcijama dobilo državljanstvo Srbije

Kako je danas objavio BIRN, premijer Srbije Đuro Macut je od dolaska na tu dužnost, u aprilu, potpisao 41 rješenje o dodjeli državljanstva Srbije ruskim građanima, među kojima je i Elena Mihajlova, bivša članica Upravnog odbora Gazproma, koja se prema zvanično dostupnim podacima, nalazi na listi sankcija Ujedinjenog Kraljevstva od maja 2023. i Kanade od oktobra 2022. godine, prenosi Beta.

Macut nije jedini koji je dodijelio državljanstvo Srbije osobama povezanim sa Gazpromom, a koje su se nalazile na sankcijama Ujedinjenog Kraljevstva u trenutku kad su postali građani Srbije, navodi BIRN i dodaje da je Miloš Vučević, kao premijer, državljanstvo dodijelio Eleni Burmistovoj, prvoj potpredsjednici Gazprombanke, a bivšoj zamjenici predsjednika Izvršnog odbora Gazproma i generalnoj direktorici kompanije Gazprom Export.

Burmistova dobila je državljanstvo Srbije 27. marta 2025. godine, a na listi sankcija Ujedinjenog Kraljevstva je od februara 2023.

Alekseju Jankeviču, zamjeniku generalnog direktora za ekonomiju i finansije i članu uprave kompanije Gazprom Neft, državljanstvo je dodijelio 5. aprila 2024. godine tadašnji prvi potpredsjednik vlade Ivica Dačić. Jankevič je na sankcijama Velike Britanije od 18. maja 2023.

Bivša premijerka Ana Brnabić je potpisala rješenje kojim se u državljanstvo prima bivši zamjenik ministra poljoprivrede Čečenije, Ruslan Alisultanov koji je od 2024. godine jedini vlasnik bivše Francuske firme Danone u Rusiji.

Rješenjem od 4. septembra, premijer Srbije Đuro Macut dodijelio je srpsko državljanstvo članovima porodice ruskog biznismena Muse Bažaeva – Eliti, Marjam, Timuru i Alimu.

Članovi porodice, koji su dobili državljanstvo, nisu na sankcijama.

Sam Bažaev, predsjednik i predsjedavajući Upravnog odbora kompanije Russian Platinum LLC, koja se bavi eksploatacijom paladijuma i platine, međutim, nalazi se pod sankcijama više država i Evropske unije.

Na sankcijama EU, Velike Britanije i Švajcarske je od proljeća 2022. godine, zbog poslovanja u sektorima koji direktno pune budžet Ruske Federacije i, kako se navodi, zbog toga što ostvaruje korist od ili podržava Vladu Rusije kroz angažman u sektoru od strateškog značaja za Moskvu.

BIRN nije uspio da kontaktira članove porodice Muse Bažaeva koji su dobili državljanstvo Srbije.

U martu 2024, kako je ranije objavio KRIK, Brnabić je potpisala rješenje kojim se dodjeljuje državljanstvo Alisultanovu i članovima njegove porodice. Godinu i po dana kasnije, 13. juna 2025, Alisultanov je dodat na listu sankcija Kanade.

BIRN je prethodno objavio da je Miloš Vučević dodijelio sankcionisanom ruskom oligarhu Olegu Bojku. Kako se navodi u istraživanju BIRN-a, Bojko, jedan od 100 najbogatijih Rusa, dobio je srpsko državljanstvo odlukom Vlade Miloša Vučevića u martu ove godine, iako se tada već nalazio na sankcijama Australije, Poljske i Ukrajine.

Bojko već nekoliko godina preko svoje firme u Beogradu posluje sa firmama na Kipru i u Rusiji.

Zakon o državljanstvu Srbije predviđa da Vlada Srbije može da dodijeli državljanstvo strancima “čiji bi prijem u državljanstvo […] predstavljao interes za Republiku Srbiju”.

Iako se ova rešenja Vlade objavljuju u Službenom glasniku, u njima se ne navode razlozi za odluku o dodjeli državljanstva.

Iz Vlade Srbije nisu odgovorili na pitanja BIRN-a o tome koji je interes države Srbije da dodijeli državljanstva ovim osobama. Na pitanja BIRN-a, upućena preko kompanija u kojima rade, nisu odgovorili ni Mihajlova, Burmistova, Jankevič i Alisultanov,pišuVijesti

Broj državljanstava koje dodjeljuje Vlada Srbije drastično je porastao od početka rata u Ukrajini i uvođenja sankcija Rusiji i ljudima bliskim Moskvi.

Od 2010. do 2015, između pet i 13 osoba je godišenje ovako dobijalo državljanstvo, a prva godina rata u Ukrajini donijela je do tada rekordan broj rješenja o dodjeli državljanstva – 64. Od tada do danas, samo državljanima Rusije dodijeljeno ih je više od 150, prenosi Beta.

