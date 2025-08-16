Bild: Srbija tone u haos

U drugom najvećem gradu, Novom Sadu, na sjeveru zemlje, demonstranti su razbili prozore dvaju sjedišta Vučićeve stranke SNS i demolirali prostorije. Međutim, u glavnom gradu Beogradu, Vučićeve pristalice bacali su vatromet na protivnike vlade. Zapaljene su kante za smeće. Raspoloženje je navodno bilo haotično.

Prema riječima ministra unutarnjih poslova Ivice Dačića (59), šest policajaca je povrijeđeno, a 38 demonstranata je uhapšeno.

Vučić je u televizijskoj emisiji izjavio da će biti još hapšenja. Također je kritikovao policiju, jer nije poduzela dovoljno snažne mjere protiv demonstranata u Novom Sadu.

Kao i prethodne večeri, protivnici vlade protestovali su na više od 30 lokacija diljem zemlje ispred sjedišta stranke SNS, gdje su ih dočekale policijske barikade i pristaše SNS-a.

Čini se kao da se srpsko društvo dodatno dijeli – situacija između dva tabora se zaoštrava, navodi dalje Bild.

Desetine ljudi već su povrijeđeni prethodne večeri – u sukobima između demonstranata s različitih strana i zbog policijskog nasilja upotrebom palica. Vučić je najavio da će vlasti “očistiti” ulice od demonstranata, koje je opisao kao kriminalce,pišu Vijesti

Protesti i su potaknuti urušavanjem novoobnovljene nadstrešnice željezničke stanice u Novom Sadu 1. novembra 2024. godine. Šesnaest ljudi je poginulo. Nezavisni stručnjaci i opozicionari tragediji pripisuju nemar i korupciju za vrijeme Vučićeve vlade.

Demonstranti već više od devet mjeseci zahtjevaju ostavku vlade i nove izbore.

Najnovije proteste potaknula je činjenica da su pristalice Vučićeve stranke SNS prije tri dana fizički napale antivladine demonstrante u selima na sjeveru Srbije – bez intervencije policije, zaključuje njemački Bild.

