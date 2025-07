Srbija: Ubio bivšu ženu i njihovog sina pa počinio samoubistvo

Dvostruko ubistvo i samoubistvo dogodilo se sinoć oko 20 sati u selu Obajgora kod Bajine Bašte u porodičnoj kući.

“On je radio u Rusiji i tamo je upoznao bivšu suprugu. Došli su u Srbiju u njegovu porodičnu kuću u Obajgori. Veza između njih nije funkcionisala, pa je pokrenuta brakorazvodna parnica. Ona se sa djetetom odselila u Novi Sad. Kako i zašto je ona ponovo došla kod njega u kuću, još nije poznato”, navodi Kurir od izvora bliskog istrazi.

Ona je jučer sa djetetom došla kod njega kući. Pretpostavlja se da je u nekom momentu između Anje i Mihaila došlo do svađe.

“Šta se tačno dešavalo pre zločina nije poznato. Ona je nađena mrtva u jednoj sobi, ustreljena sa tri metka, dijete je nađeno u drugoj sobi i ubijeno je jednim metkom, dok se on ubio u kupatilu. Policija kada je došla na lice mjesta, mogla je samo da konstatuje da su svi mrtvi. Ubistvo je izvršio pištoljem, a dozvolu za pištolj nije imao”, kaže izvor.

Kuća u kojoj se dogodilo ubistvo nalazi se na nekom proplanku u šumi, gdje nema okolo kuća. Do kuće se dolazi jako lošim makadamskim putem,pišu Vijesti

Kako se navodi, ona je u Bajinu Baštu sa djetetom došla prije nekoliko dana sa čovjekom za koga se pretpostavlja da joj je bio emotivni partner. Odsjeli su u privatnom smještaju.

“On je nju zvao na telefon, ali se nije javila. Umjesto nje javio se Mihailo. Rekao je da je ona otišla da šeta i ostavila dijete. Muškarcu je to bilo sumnjivo pa je pozvao policiju. Policija je odmah otišla do kuće Rosića, ali kada je došla, zatekla je samo tijela. U međuvremenu, za tih nekih pola sata, on se ubio”, kaže izvor.

Ovu porodicu u Bajinoj Bašti slabo poznaju. Ono što znaju da je prije odlaska u Rusiju radio u komunalnom preduzeću u Bajinoj Bašti.

