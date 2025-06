Vučić: BiH odbija graditi autoput Beograd – Sarajevo preko Višegrada

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, govoreći o gradnji puteva u Srbiji, ali i BiH, izjavio je da se o tome ne slaže s vlastima u Sarajevu.

Vučić je gostujući na RTS-u rekao kako “vlast mora graditi i tamo gdje nema ekonomske opravdanosti i isplativosti projekta, te da to ne razumiju mnogi, među kojima i vlast u BiH koja odbija graditi autoput preko Višegrada”.

– Mi bismo željeli da se izgradi autoput od Beograda do Sarajeva. Mi oko ekonomske isplativosti imamo drugačije viđenje od ljudi iz BiH, jer sa našim partnerima u Sarajevu ne možemo da se dogovorimo. Oni to neće upravo zato što nema isplativosti koju bi pokazale studije ekonomske opravdanosti. Mislim da je to greška i da tu politika mora da pomogne – rekao je Vučić.

Dodao je kako nadležni u Bosni i Hercegovinu kažu da put do Višegrada mora da ide do Goražda, te da pitaju hoće li ići preko Pala i Prače.

– To je sada pitanje, ali oni to neće upravo zato što nema isplativosti. Mislim da je to greška i da tu politika uvijek mora da pomogne – izjavio je Vučić.

