Aleksandar Vučić: Srbija neće sudjelovat u progonu Dodika

Vučić je izjavio u Sofiji, gdje sudjeluje na samitu Akaba procesa posvećenom Balkanu, da će se najvjerovatnije sutra obratiti javnosti i priopćiti ime mandatara za novu vladu Srbije, ali da će govoriti i o situaciji u BiH, za koju je ocijenio da izmiče kontroli.

Komentirajući izjavu zastupnika SDA u Vijeću naroda RS Dževada Mahmutovića, koji je rekao da “Milorad Dodik mora da bude da bude uhapšen, a ako MUP RS pokuša to da spriječi, onda će pucati jedni na druge”, Vučić je ocijenio kao “zlokobnu, neodgovornu i zastrašujuću”, prenosi Radiotelevizija Srbije.Vučić je odgovarajući na pitanje novinara kako vidi te otvorene prijetnje bošnjačkih zvaničnika u BiH ratom, istaknuo da situacija u BiH zahvaljujući lošoj reakciji međunarodne zajednice, polako, ali sigurno izmiče kontroli.”Nisam siguran u kom to smjeru dalje ide, jasno je da Bošnjaci to vide kao svoju priliku, jer imaju ogromnu zaštitu zapadnih sila kao priliku za drugo poluvrijeme i odstranjivanje Srba kao ‘remetilačkog faktora’. Iako vam to neće reći, suštinski žele ukidanje RS sa svim njezinim kompetencijama i prerogativima vlasti”, kazao je Vučić.

Kako je naveo, ono što njega više brine je nespremnost predstavnika i EU i NATO-a i pojedinih zemalja koje nisu u EU, poput Velike Britanije, za kompromisna rješenja, već žele konačni obračun s Miloradom Dodikom i da opstane RS koja nema nikakve kompetencije i to, do jednog trenutka.

Podsjetio je da su Njemačka i Austrija u četvrtak donijeli odluku da zabrane ulazak Dodiku i navodeći da će taj primjer slijediti i druge zemlje, istaknuo je da slijedi teško vrijeme za srpski narod,piše N1

“To samo komplicira stvari umjesto da stvari krenu da se rješavaju. Prijetnja zastupnika SDA, koji svakako pripada najvećoj političkoj stranci Bošnjaka u BiH, a u kojoj kaže da po cijenu da moramo da pucamo jedni na druge, na koju nitko neće ni da reagira, jer to smatraju potpuno normalnim, jer se čeka to drugo poluvrijeme, toliko je zlokobna da izražavam strah, javno izražavam strah od tako zastrašujućih izjava u nadi da će biti dovoljno pameti da se tako nešto nadiđe”, kazao je Vučić.

Facebook komentari