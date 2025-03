“Moj šećer je jučer bio 20. Napada me opozicija, svi me napadaju…!”

“Ja sam odgovoran za policiju. Mislite da je to lako? Da ja ne znam šta će da bude, po ceo dan, šta se dešava… Policajci ljuti, ne smeju da reaguju“, kazao je večeras ministar policije Ivica Dačić gostujući u programu televizije Informer.

Požalio se na svoje zdravstveno stanje koje je, kako kaže, uzrokovano stalnim pritiskom uslijed krize i protesta u Srbiji.

Znate moj šećer je juče bio 20. Sve to može da traje, ali još kratko. Danas je otprilike 15, i pored svih lekova koje pijem… A šta da radim, ne mogu ja da kukam. Dok za to vreme moji partijski drugovi idu i demonstriraju protiv mene. U redu to, sve OK. Za to vreme i vi me ponekad napadate, iako ne bi trebalo. Napada me opozicija, svi me napadaju. U suštini svega, teško je zadržati neku volju“, dodao je.

Podsjećamo, Ministar unutarnjih poslova Srbije, Ivica Dačić, potvrdio je za portal Danas da policija posjeduje zvučno oružje, kolokvijalno nazvano “zvučni top” i da su ti sistemi, nabavljeni 2021. godine, u vlasništvu MUP-a.

“Ti sistemi se nalaze u našim skladištima u kutijama. Vlasništvo su MUP-a, ali nisu stavljeni u upotrebu, niti su montirani na neko naše vozilo ili sistem”, rekao im je Dačić.

