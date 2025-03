Vučić u Briselu razgovara o BiH: Jedan incident i svi smo u problemu

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Briselu, poslije sastanaka sa evropskim zvaničnicima, da su, između ostalog, razgovarali i o situaciji u regionu i da su i jedni i drugi istakli veliki, ogroman značaj situacije u Bosni i Hercegovini na cijeli region, javlja Tanjug.

– Usaglasili smo se da je očuvanje mira i stabilnosti od presudnog značaja za sve nas na Balkanu i dogovorili se da zajednički radimo na tome. Dogovorili smo se da čak i preduzimamo određene akcije smirivanja s vremena na vrijeme i da se borimo za mir na Balkanu jer je to od interesa, naravno za Srbiju, ali od ogromnog interesa i za Evropsku uniju, za Evropu u cjelini – rekao je Vučić.

Vučić bi kasnije trebao da se sastane sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom (Rutte). Ranije danas je izjavio da će razgovarati o bilateralnoj saradnji Srbije i NATO-a, ponašanju i odnosu KFOR-a i NATO-a na Kosovu, ali i o situaciji u Bosni i Hercegovini.

– Sa NATO-om imamo sada bezbroj tema. I ne znam da li će nam i tih sat i po ili dva, koliko traje večera, biti dovoljno da kroz sve teme prođemo – rekao je Vučić.

Istakao je da ne zna da li je dovoljno jasno koliko je komplikovana situacija u BiH.

– Svi to hoćemo da izbjegnemo, a jedan incident bi bio dovoljan da svi budemo u problemu i samo pokušavamo da spriječimo da se to desi. I zato mi je važno što ću večeras razgovorati sa Markom Ruteom i moram da priznam da je on tokom svoje posjete u BiH bio veoma korektan prema Srbiji – kazao je Vučić,piše Avaz

