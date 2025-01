Premijer Srbije Miloš Vučević podnio ostavku

Vučević održava konferenciju za medije u Vladi Srbije povodom slučaja napada na studente u Novom Sadu, u kojem je jedna studentica teško povrijeđena.

– Dužni smo da učinimo prvi korak ka smirivanju strasti, da Vlada poziva i rektore i dekane i profesore, prije svega studente, da dođu da razgovaramo o svim temama za koje smatraju da su najvažnije… I onda, jutros kada sam se probudio, video sam vijest iz Novog Sada, da je kasno sinoć došlo do fizičkog obračuna na ulici, da je povrijeđena jedna od studentica – kazao je Vučević, pa nastavio:

– Bit će sramota one koji su to radili, u to sam siguran. Kako god, mislim da ova politika kojoj ja pripadam, stranka koja je pobjeđivala na svim izborima, mora da pokaže najveći stepen odgovornosti, i nove zakonomjernosti u srpskoj politici i da je najodgovornija. I zato nakon ovog događaja, moja neopoziva odluka da podnesem ostavku – poručio je Miloš Vučević, prenosi Avaz.

Dodao je kako je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prihvatio njegovu odluku te da će Vlada od sada funkcionisati u tehničkom mandatu.

