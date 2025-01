UBICA SA CETINJA IMAO JOŠ TROJE LJUDI NA LISTI ZA ODSTRIJEL?! ONI SU BILI PRIMARNE METE! Nedić za Kurir iznio šok informacije: Evo kako su se izvukli!

– Zahvaljujući našim novinarima koji se nalaze na Cetinju, kako Kurir nezvanično saznaje, ubica Aco Martinović imao je na listi za odstrel još troje ljudi koje nije pronašao na adresama stanovanja i na taj način su izbegli masakr.Navodi se da su njegove primarne mete bili članovi njegove porodice, a njih nekoliko je odredio kao ključne jer se osetio izolovano i izopšteno. Naravno, nisu svi među žrtvama bili članovi njegove porodice, bilo je tu ljudi koji su se slučajno zatekli i postali kolateralna šteta, što kaže ekskluzivno izvor za Kurir.

Detaljna rekonstrukcija masakra je sledeće što je izneo Nedić, ističući tačan redosled i vremenski okvir kako se sve odigralo:

– Činjenica je da je on pre masakra bio pod velikim dejstvom alkohola i da se ljudima u takvim trenucima pomrači, ali je on pored situacije u kafani išao redom od kuće do kuće, ubio je dvoje dece. Juče smo saznali da je u momentu kada je ušao u kuću svoje sestre tu bilo još nekoliko rođaka, a on im je samo rekao da se sklone i da zna ko mu je meta – započeo je i nastavio:

– Ubio je njih četvoro u kafani, a šest minuta mu je trebalo da ode po pištolj i da se vrati, tu je još troje ranjeno i onda kreće taj krvavi pir, očigledno da je smišljeno. Ispalio je 37 metaka, pogodio 16 ljudi, a 12 ubio. Ušao je u kuću Martinovića gde je Otašević bio kolateralna šteta, odnosno žrtva, a tu je ubio Marka Martinovića i ranio njegovu ženu koja je uspela da spasi svoje dete, a potom je ubio i Radmilu i Radovana Martinovića, majku i oca braće blizanaca koje je pre toga ubio. Kasnije odlazi kod Vuletića gde je ubio dvoje dece, odlazi kod svoje sestre, a potom i Draganu drašković. Sve to je trajalo negde od 17:30 do 18 časova, a pitanje je kako policija nije uspela da ga uhvati i šta je on radio kada ga je policija locirala. Bilo je očigledno da su na meti mogli da budu i sudija i tužilac koji su mu sudili u slučaju iz 2022. godine kada je kod njega pronađen eksploziv i naoružanje.

Veliko pitanje među građanima Crne Gore i regiona odnosi se na reakciju policije u kobnoj noći, odnosno koliko je ona bila adekvatna u datom momentu:

– Da bi ste otišli ili došli sa Cetinja imate put za Budvu i Podgoricu, iza možda imaju neki seoski ili planinski putevi. Pretpostavljam da su policajci i specijalci brzo stigli do Cetinja jer nije bila gužva, bili su praznici. Grad je prilično izolovan, nema ni jednog naseljenog mesta u blizini. Kako se krug sužavao, imali su dojavu da je neko viđen u blizini njegove kuće i kasnije su to specijalci odradili. Tu se opet digla prašina, a slučaj je potom dobio i političku dimenziju – istakao je Nedić.

Repac je sa stručnog aspekta govorila o motivima masakra koji su ubicu naveli na to:

– Kada pričamo o ovakvim temama moramo poći od njegovog individualnog sklopa ličnosti. Ne možemo ni da saznamo pošto je preminuo. Prvo mi pada na pamet 80 metaka koje je on imao, to znači da je on planirao veći masakr. Poruka koja ide je da će ovako česttati Novu godinu, da će je zaviti u crno. Možemo da kažemo da je bio sa svojom porodicom kako bi ih držao na oku i da je preovladala mračna namera. Razloge treba tražiti i u samoj klimi u kojoj taj grad živi, bili su prilično podeljeni među sobom, što je dovelo do teških međuljudskih odnosa.

Nedić je potom izneo važne informacije koje su novinari Kurira prikupili tokom svog višednevnog boravka na Cetinju, a sve tokom razgovora sa meštanima koji su ih profesionalno prihvatili:

– Naši izveštači su preneli i naglasili sledeće – građani Cetinja besni su na policiju zbog neadekvatne reakcije tokom noći u kojoj je počinjen masakr, svega devet policajaca je u toj noći bilo na Cetinju. Osećaju se nezaštićeno jer u gradu i posle zločina nema policije, mesto zločina je neobezneđeno i svako može da mu priđe. Prema rečima ljudi sa kojima su razgovarali, sahrane su prebrzo izvršene, još uvek nema potpune slike o tome šta se dogodilo i obdukcije nisu vršene. Građani Cetinja prave paralelu između masakra koji se tamo odigrao i onih u Srbiji, upoređuju reakcije dve države. U Crnoj Gori ne mogu da obezbede ni lice mesta. Interesantno je da su građani Cetinja prihvatili našu ekipu i naše izveštače, vodili smo računa da profesionalno izveštavamo i gledali su naše emisije. Građani Cetinja besni su i zbog političke propagande koju vrše pojedini činioci i mediji u Crnoj Gori, zato što Cetinjani osećaju povezanost sa Srbijom i Beogradom.

Marković je na Kurir televiziji prethodinih dana otkrio da je u masakru izgubio člana porodice, te je na to podsetio i tokom ovog gostovanja:

– Ja sam izgubio brata, treće koleno, Branka Mudrešu. Za drugog brata, Andriju Mudrešu, bore se za život. On je pokojnog Branka Mudrešu venčao, a u drugog brata je pucao. Branka je surovo overio u glavu, porodicu je svoju ubio – istakao je, a potom se dotakao reakcije crnogorske policije:

– Policija Crne Gore je podbacila. Ubica je imao dozvolu za oružje, tamo je skoro svaka kuća ima. Pitanje je zašto nije krenuo na policiju koja je naoružana, nego na one koji mu ne mogu pružiti otpor. Velika je sramota što se nije znalo da je on bio psihički poremećena ličnost, to je čuvana tajna unutar porodice. Poenta čitave priče je da se građani osećaju nezaštićeno. Dali su zakletvu isto kao i ja da će štititi javni red i mir, koga su štitili, sebe? Neka idu onda u komunalnu policiju, bilo gde, a zato će se narod tamo pobuniti. Jedna država je jaka ako je bezbednost jaka. Bez toga ne možemo ništa da radimo.

Ivković je govorio na istu temu:

– On je jedan istrošeni alkoholičar i narkoman koga je u datom momentu uhvatila žuta minuta. Čovek može odjednom da eksplodira, kada sednete sa njima da razgovarate, ni ne sećaju se kada su se uhvatili puške i ubijali. On bi to uradio i da je bilo 100 policajaca tamo.

Nedić se nadovezao, ističući da je propust nije samo policijski, već i od strane drugih državnih organa i institucija, napravivši paralelu:

– Da se vratimo na 2005. godinu, Aco Martinović je tada osuđen uslovno za nasilničko ponašanje. Od 2014. godine mu je rehabilitovano, vodio se kao neosuđivan, što mu je uzeto kao olakšavajuća okolnost. U 2022. godini pronađeno je mnogo oružja, 40 metaka, vazdušna puška i dosta eksploziva, a za to je osuđen na svega tri meseca, te se postavlja pitanje pravosuđa iz te godine. Policija je procenila da mora da ide na neko ispitivanje, ali on dalje od Doma zdravlja nije otišao. Nisu pravovremeno delovali ka pojedincima sa visokim rizikom.

