SAD uvode sankcije NIS-u, Vučić o detaljima razgovora sa Amerikancima

Sjednica je počela minutom ćutanja za stradale u masovnom ubistvu na Cetinju. Vučić prisustvuje sjednici Vlade Srbije na poziv premijera Miloša Vučevića koji i predsjedava sjednicom.

“Došao sam da vas obavestim o onome čemu mogu iz razgovora koje sam imao sa Hoze Fernandesom, njima mandat ističe 20. januara, ali pre toga nekoliko važnih informacija. SAD će uvesti sankcije ne nekakve generalne, ne opšte, ne finansijske, već sveukupne našoj kompaniji NIS. To neće biti sankcije protiv kompanija koje imaju rusko vlasništvo, koje su finansirane od ruskih banaka – to će biti direktne sakcije Naftnoj industriji Srbije. Nas to dovodi u tešku poziciju. Već smo se do sada snalazili kada Simens npr. neće direktno da radi sa NIS-om ili Gaspromom, pa smo mi ulazili preko drugih naših kompanija”, rekao je i nastavio:

“Rekao sam podsekretaru da mi ne možemo da budemo zadovoljni i srećni zbog takve odluke, ali ona sledi. Nemamo mesta žalopojkama i kuknjavi, analizi šta je pravedno, a šta ne. Jasno je da nije, ali nema tu šta. Postavlja se pitanje zašto sad? Čudni su razlozi. Oni će reći da je to upereno protiv Rusa i zbog toga što oni time finansiraju deo svojih ratnih napora, oni time nisu finansirali rat, za to postoje knjige i dokazi, ali moguće da im smeta što je ruska komapnija u jednoj godini napravila visok profit, ove godine mnogostruko niže i u godinama koje dolaze ne može da bude visok”.

Ono što je pitao i dobio precizan odgovor to je koliki će rok da bude – koliko vremena imamo?.

Vučić je dodao da će danas imati dalje razgovore sa ambasadorom Hilom koji je upoznat sa procedurom.

“Daće nam 30 dana da mi sagledamo sve mogućnosti i pokrenemo akciju, a za 60 dana moramo ceo proces da završimo. Oni će pre 15. januara izaći sa odlukom, a do 15. marta mi moramo sve da završimo”, naglasio je Vučić, prenosi Euronews.

