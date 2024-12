Potresna ispovijest majke koja je u Novom Sadu izgubila dvije kćerke

Majka stradalih djevojčica Danijela Karanović, kroz suze je govorila o posljednjim danima i susretu sa svojim kćerkama.

U emisiji na TV Prva večeras govore članovi porodice Firić iz Kovilja koji su u tragediji na Željezničkoj stanici Novi Sad izgubili tri člana – Saru (5), njenu sestru Valentinu (9) i njihovog deku Đorđa (53).

Danijela Karanović, majka stradalih djevojčica, rekla je da se ona i dalje ponaša kao da su njene kćerke tu.

“To je nešto što nijedna majka ne treba da doživi. Kuća je toliko prazna. Iako su bile male, toliko su bile zrele. Uvijek su pazile jedna na drugo. Posljednjih par dana tako su se leijpo igrale. Tog dana sam normalno otišla na posao, ostali su otišli da spavaju. Pitam se šta da sam rekla da ne idu. Krivim se sada što sam ih pustila, možda sam mogla da ih spasim. Najgore od svega je to što je moja Sara došla samo veče prije toga, pozdravila me je i pitala: ‘Mama, ko će sutra umrijeti?’ Da sam je poslušala tada, da sam rekla Saro nemoj, ljubavi, da pričaš, neće niko umrijeti… Iz čista mira je prišla. To se nikad ne može zaboraviti. Ja sam kao majka morala da imam neki osjećaj da nešto nije u redu”, rekla je majka u emisiji “Kad tuga progovori”.

Valerija Božić, Sarina i Valentinina baka, rekla je da joj je žao i djeda i djevojčica.

“Stvarno je bio dobar čovjek. Voljele su ga. S njima je tamo. Nisu same. Željele su taj vikend da odu u Loznicu jer je bila slava tamo. Nisam imala predosjećaj, ali sam govorila da ne bih da idu”, kazala je neutješna baka.

Valerija se prisjetila života s djevojčicama tokom posljednjih dana.

“Učila sam Tinu stalno da kuva, stalno je nešto pekla, kuvala, ljutila sam se što prlja sudove, a sad bih sve dala da je tu. Žao mi je, i njihov djeda isto, bio je dobar čovjek, voljele su ga, s njim je tamo, barem nisu same “, dodala je.

Jelena, tetka stradalih djevojčica, kazala je da je zvala i da joj je rečeno da su one primljene u Urgentni centar,piše N1

“Tu je došao i moj bivši muž i da nije bilo njega… Spasio me je. Vidjela sam da je samo počeo da plače, pitala sam ga da nisu one, on je nastavio. Poslije toga, te sahrane, više se ničega ne sjećam. Sjećam se da je došla jedna majka da identifikuje svog sina i više se ničega ne sjećam”, ispričala je.

Sestre Valentina i Sara Firić sahranjene su 5. novembra u Kovilju zajedno sa svojim dedom Đorđem Firićem (53), sa kojim su, podsjetimo, držeći se za ruke, zajedno krenule na kratko putovanje do Loznice kod Branka. Snove i maštanja prekinula im je teška nadstrešnica, a u autobus tog dana nisu ni ušli.

U padu nadstrešnice na Željezničkoj stanici Novi Sad poginulo je 15 osoba. Od tog dana – 1. novembra, u Srbiji se svaki dan održavaju masovni protesti “Zastani Srbijo” na kojim građani, sada mahom studenti, traže odgovornost za ovu strašnu tragediju.

