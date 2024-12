Vučić: Održan veliki skup u Beogradu, spreman sam slušati opoziciju

On je obraćajući se na Instagramu, naveo da je u Predsjedništvu u 19 sati, gdje je zajedno sa „prijateljima iz Predsjedništa“ okitio jelku.

„Održan je veliki skup, veliki skup u Beogradu. Policija kaže od 28.000 do 29.000 ljudi. Izuzetno veliki skup. Ti ljudi su opoziciono orijentisani i uvijek sam bio spreman da čujem šta misle, kako misle i šta smatraju da je važno da se učini za našu zemlju. Vjerujem da mnogo veći broj ljudi misli drugačije, zato moramo da slušamo jedni druge. Da to bude neka vrsta vrednosti koju ćemo da pokažemo i neka vrsta drugačijeg odnosa u budućnosti. I to govorim ovde pred zastavom koju vidite. To je zastava koju sam nosio u maju 2024. godine kada smo branili Srbiju u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. I rekao bih prilično uspešno smo je branili. Trubojkom ujedinimo oko osnovnih ciljeva, da sve naše svađe i razmirice mogu da se nastave“, naveo je Vučić.

N1

Kazao je da da sve „naše razlike ne ostavljamo po strani, ali da pokušamo da razumijemo da su mir i stabilnost zemlje od izuzetnog značaja“.

Dodao je i da je danas otvoreno 30 kilometara novog, „najmodernijeg autoputa na ponos svih onih koji žive i u Rasinskom, i u Raškom, Šumadijskom okrugu i čitavoj Srbiji“.

„I nastavićemo da radimo, i nastavićemo da gradimo. Dobio sam joj podatke za drugu dekadu decembra, sada je jasno da nam je ova godina rekordna investiciona godina. Da svakako prelazimo 4,6, a verovatno i 4,7 milijardi eura. I po tome ćemo biti šampioni, ne samo u regionu, već rekao bih u čitavoj jugoistočnoj Evropi – proporcionalno broju ljudi i našoj teritoriji. Važno je da u ovom trenutku nastavimo da radimo zajedno. Da sve naše razlike ne ostavljamo po strani, ali da pokušamo da razumijemo da su mir i stabilnost zemlje od izuzetnog značaja“, kazao je.

Dodao je da mladima treba ponuditi budućnost, „da razmišljamo o tome kako i na koji način mogu da ostanu u našoj zemlji, da ostanu da žive ovdje i da za sebe i svoju djecu vide drugačiju i bolju budućnost“,piše

„Meni je bio malo naporan dan sad, završio sam zajedno sa prijateljima iz Predsjedništva i kićenje ove jelke i sutra nas čeka još teži dan, vjerujem naporniji, i vjerujem da će biti jednako dobar i uspješan kao i ovaj“, dodao je.

