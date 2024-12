KOŽNA HALJINA VERSAĆE OD 6.000 EURA RASPAMETILA PUBLIKU! Prija nije štedila za koncert u Sarajevu: Osim preskupog komada nosila i odijelo i kravatu

Muzička zvezda Aleksandra Prijović održala je koncert u Sarajevu, pretposlednji u okviru turneje “Od istoka do zapada”.Povratak na pozornicu sarajevske Zetre, doneo je novu energiju između nje i publike, a neki su već nekoliko puta obnovili gradivo pa se ponovo pojavili među publikom.



Aleksandra je već tokom turneje pokazala da voli da menja stajlinge, a tako je bilo i sinoć. Kada se na bini pojavila u uskoj kožnoj haljini, vrisak Sarajlija je bio dovoljan sud. Avaj, kasnije se saznalo da se za ovaj komad nije štedelo, te da je haljina sa potpisom Versaće i da košta 6.000 evra.Ipak, to nije bilo iznenađenje večeri jer se Prijovićeva ubrzo presvukla i to u neočekivanu kombinaciju. Neime, tokom ove turneje videli smo je u kratkim i dugim haljinama, sa prorezima i dekolteom, pa čak i u nekom rep stilu gde je pokazala trbušnjake, ali je do sada nismo videli u odelu.Ovim stajlingom častila je publiku u Sarajevu, belo odelo i crna kravata, a ispod košulja. Kao da je ispala iz filma Veliki Getsbi, pa se o tome danas naširoko priča i piše po mrežama.Mnogi su Aleksandri savetovali da bi voleli češće da je viđaju u ovakvom izdanju. Za ovu kombinaciju nismo uspeli da zbrojimo cifru, ali verujemo da je i ovde reč o nekom poznatom potpisu,prenosi Kurir



Nekoliko sati pevačica je pevala sa publikom, u međuvremenu se presvukla još nekoliko puta.