Ženi pozlilo na letu, avion sletio u Zadar, stigla je strašna dijagnoza: U komi oko dvije sedmice

Barbara Wilkinson se ukrcala na let sa Aerodroma East Midlands za Korfu zajedno sa svojom 13-godišnjom unukom Tamarom Wilkinson i bliskom prijateljicom 14. oktobra. Međutim, nakon što je avion krenuo na trosatno putovanje, 68-godišnjakinja je navodno počela kašljati i potom pala u “komatozno” stanje.

Bivša pjevačica i zabavljačica je tada postavljena u poziciju kako bi se oporavila, a pilot je napravio hitno slijetanje u Hrvatsku kako bi Barbara mogla biti hitno prebačena u bolnicu. Isprva se sumnjalo da je Barbara doživjela moždani udar, ali nakon CT skeniranja u Općoj bolnici Zadar, potvrđeno je da je doživjela “životno ugrožavajuću” aneurizmu mozga.

Zatim je prebačena u Univerzitetsku bolnicu u Zagrebu radi hitne operacije i još uvijek se nalazi u komi, dok njeno osiguranje ne pokriva troškove povratka u Veliku Britaniju. Destiny Jordan, Barbina unuka, bila je na poslu kada je saznala za stanje svoje bake i rekla je da se plašila da će joj baka umrijeti.

Savjetnica za korisničku podršku je pokrenula GoFundMe kampanju kako bi pokušala prikupiti 35.000 funti (81.370) KM potrebnih da dovede baku kući i omogući joj nastavak oporavka u Velikoj Britaniji.

Destiny, iz Aspleyja u Nottinghamu, rekla je: “Imala je let ujutro, stigla je do aerodroma bez problema i bila je sa sestrom i jednom od svojih bliskih prijateljica. Ukrcala se na let bez problema, a zatim je malo zaspala u avionu, prenosi Novi.

“[Nekog trenutka tokom leta] moja sestra joj je dala bombon i ona je počela kašljati. Isprva su mislili da se možda guši bombonom. Kada je moja sestra pogledala prema njoj, vidjela je da kašlje s otvorenim očima i malo su se zabrinuli.

“Onda je opet zaspala, a zatim se probudila i ponovo počela kašljati s otvorenim očima. Ponovo se uspavala treći put, ali kada je moja sestra pokušala da je probudi, nije se budila. Isprva su mislili da je doživjela moždani udar. Stjuardesa je vjerovatno razgovarala s pilotom i tada su obavijestili sve da avion treba da napravi hitno slijetanje u Hrvatsku. Kada su sletjeli, odmah su je prevezli u bolnicu.

Čim je stigla u bolnicu, pala je u komu, ali su joj dali lijekove da je drže u komi. Uradili su CT skeniranje glave i potvrdili da ima aneurizmu mozga. Otkrili su da je to ruptura aneurizme i da je to ozbiljna situacija koja se smatra životno ugrožavajućom. Zatim joj je bila potrebna hitna operacija i prebačena je u drugu bolnicu. Ova operacija je bila za [tretman] krvarenja.

“U to vrijeme sam bila na poslu kada sam saznala za svoju baku. Imala sam napad panike i odmah sam bila u suzama. Samo sam željela da dovedem baku kući i brinula sam se da će umrijeti. Doktori nam nisu rekli zašto se to desilo, samo pretpostavljamo da je to bila aneurizma koja je već bila prisutna, a pritisak u kabini je izazvao ovu rupturu.”

Prema NHS-u, aneurizma je izbočina u krvnom sudu uzrokovana slabošću u zidu krvnog suda, obično na mjestu gdje se krvni sud grana. Kada krv prolazi kroz oslabljeni krvni sud, krvni pritisak uzrokuje da se mali dio izboči napolje poput balona.

Aneurizma se može razviti u bilo kojem krvnom sudu u tijelu, ali najčešća mjesta su arterija koja transportuje krv od srca ka ostatku tijela i mozak.

Nakon hitne operacije, pokušali su da probude Barbaru iz kome, što je isprva bilo uspešno. Međutim, kada je imala problema sa samostalnim disanjem, doktori su morali da izvrše traheostomiju i ponovo je stavili pod sedaciju. Barbara je sada u bolnici više od dva nedelje i ostaje u komi. Destiny je rekla da njeno osiguranje neće pokriti troškove povratka u Veliku Britaniju jer je “zaboravila” da prijavi sve lijekove koje je uzimala.

Kada se Barbara probudi, Destiny kaže da bi njena baka mogla ostati sa teškim invaliditetima usled rupturirane aneurizme i da bi joj bila potrebna 24-satna njega.

Destiny je izjavila: “Bilo je strašno kada smo saznali da ćemo morati sami pokušati da je dovedemo kući.

“Njeno osiguranje ne pokriva troškove, sve zato što je zaboravila da prijavi nekoliko lijekova na svom obrascu. Rekli su mi da bi mogla ostati sa teškim invaliditetima i da bi joj bila potrebna njega 24 sata dnevno.

“Ovo je stvarno zastrašujuće i znam da ona ne bi željela da živi ovako. Vrlo je društvena osoba i voli da izlazi i provodi vrijeme sa prijateljima. Ako je to slučaj, bilo bi to zaista srceparajuće jer ovo nije način na koji želi da živi svoj život. Voli da ide na odmore, piše Vijesti.me.

“Bilo bi nam izuzetno važno da je imamo kod kuće za cijelu porodicu. Ona nam znači sve i najnevjerovatnija je baka na svetu koja me je odgojila.”

