Nezapamćen prizor na suđenju u Nišu: Rodbina stradalih ljudi tješila ženu koja ih je usmrtila

Nakon današnjeg glavnog pretresa, potpuno neočekivano, Biljani su prišle i Radmila i Suzana Stojiljković, ćerka druge žrtve saobraćajne nesreće Ljubomira Novakovića (75).

Radmila je Biljanu sve vrijeme držala za ruku i ponavljala da joj je sve oprošteno dok je Suzana, kao medicinski radnik, savjetovala da se obrati ljekaru kako bi se smirila. Njihove riječi Biljanu nisu utješile već im je grcajući u suzama kazala da imaju pravo da je ubiju zbog onog što im je uradila.

„Nisam došla da vam izjavim saučešće jer nisam mogla da vas pogledam u lice, ljudi su zbog mene preminuli, nemam nikakvu odbranu za to što sam učinila. Toga dana bila sam sama, muž mi je bolovao od raka, bio je nepokretan, krenula sam da mu nešto donesem, nisam trebala to da uradim. To što sam učinila, progoni me, išla sam u crkvu da okajem grijehe. Suprug mi je umrlo jula mjeseca, kad god odem na groblje palim svijeće i za Ljubomira i za Radmilu, neka im Bog podari carstvo nebesko. Izgubiti oca i majku najteži je gubitak i meni je majčica umrla, žao mi je, kriva sam, imate pravo i život da mi uzmete, neću da se ljutim“, govorila je sve vrijeme plačući Biljana Stanojević.

Ne traže ni odštetu

Porodica stradale Danice čak prema Biljani nije istakla ni imovinskopravni zahtev što je krajnje neuobičajeno s obzirom da rodbina stradalih ljudi po pravilu traži nadoknadu štete od izvršioca krivičnog dela.

Kako je navedeno VJT u Nišu Biljana se tereti da je 11. aprila 2021. godine oko 14.25 sati u Ulici Vizantijski Bulevar u stanju bitno smanjene uračunljivosti, upravljajući vozilom “folksvagen golf” nije pridržavala Zakona o bezbjednosti saobraćaja što je za posledicu imalo smrt dvoje pješaka.

U ovoj nesreći teške tjelesne povrede zadobili su i Ljubomir i Danica od kojih su oboje preminuli u niškom Univerzitetskom kliničkom centru. Ustanovljeno je da je B.S. upravljala vozilom pod dejstvom narkotika zbog čega nije bila sposobna za bezbjednu vožnju.

„Optužena je upravljala pod dejstvom psihoaktivne supstance metadon u koncentraciji od 0.61 mg/ml iako je znala i bila svjesna da je to zabranjeno pri čemu nije prilagodila brzinu vozila na način da može bezbjedno propustiti pješake koji su već stupili na pješački prelaz. Nije se zaustavila već je prednjim lijevim dijelom vozila odnosno branikom i prednjom ivicom poklopca udarila ženu pješaka usljed čega je došlo do njenog nabacivanja na vozilo i udara u vjetrobransko staklo temeno potiljačnim dijelom glave. Usljed toga nastupili su prijelom kostiju lobanje i povreda mozga što se smatra teškom tjelesnom povredom opasnom po život. Usljed odbačaja na asfaltnu podlogu pješak je zadobio prijelom kostiju lobanje, povredu moždanog tkiva i krvarenje u mozgu što je teška tjelesna povreda opasna po život – stoji u optužnici“, rekao je danas na glavnom pretresu pred Višim sudom u Nišu tužilac Andrija Ivić.

Biljanin branilac advokat Bojan Bončić nije osporavao činjenično stanje već postojanje eventualnog umišljaja kod svoje klijentkinje, odnosno tvrdnju tužilaštva da je bila svjesna da je vožnja pod dejstvom psihoaktivnih supstanci zabranjena.

„Smatram da tužilaštvo nije ponudilo nijedan dokaz da je moja klijentkinja svjesno izvršila krivično djelo. Smatram da u njenom djelu nema umišljaja već da se radi o krivičnom djelu izvršenom iz nehata jer ona nije znala da je metadon psihoaktivna supstanca niti da ne smije da vozi dok ga uzima. Odbrana zato traži da se tužilaštvo izjasni na osnovu kojih dokaza tvrdi suprotno. Biljani je metadon prepisao ljekar, nije ga uzimala samostalno“, kazao je Bončić.

On je sudu priložio i dokumenta iz Policijske uprave u Nišu na osnovu kojih je utvrđeno da ona nije sposobna za bezbjednu vožnju pa joj je upravljanje automobilom zabranjeno. Međutim, kako je kazao Bončić, policija je na ovaj način reagovala tek nakon nesreće a da je to učinila prije toga, kako je kazao Bončić, do tragedije ne bi ni došlo,piše N1

Prijeti joj do 12 godina zatvora

Nakon ustanovljavanja ovih okolnosti djelo je prekvalifikovano pa je postupanje od Osnovnog preuzelo Više javno tužilaštvo zbog čega je djelo prekvalifikovano pa joj prijeti kazna zatvora od dvije do 12 godina. Međutim, ukoliko se private navodi odbrane da je djelo učinjeno iz nehata, maksimalna kazna koja joj se može izreći je godinu dana.

Zbog obaveza tužioca, današnji glavni pretres je nakon iznošenja uvodnih izlaganja, odložen za 26. novembar.

