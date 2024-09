Nagli pad temperatura,u regionu počeo padati snijeg

Zahlađenje s padavinama zahvatilo je danas Sloveniju, a u pojedinim dijelovima je počeo padati i snijeg.

– U Alpama se već spustila granica snježnih oborina pa ponegdje pada i snijeg, no možda će snijega pasti i na Vršiču, višim prijevojima, no drugdje ne očekujemo probleme – rekao je slovenski meteorolog Blaž Sterna, prenosi TV SLO.Prema najavama meteorologinje Eve Bezek, bit će olujno do noći.Podsjetimo, meteorolozi su najavili izuzetno nasilnu promjenu vremena kakva se rijetko viđa.

Tako su najavili da bi do vikenda u Alpima moglo pasti dva do tri metra snijega, a pojedinim dijelovima Evrope prijeti velika opasnost od poplava.

O novim vremenskim izazovima oglasio se bh. meteorolog Nedim Sladić koji je objavio kako se od petka očekuje prodor hladnog arktičkog vazduha s intenzivnijim padavinama.

– To je uvod u hladan septembarski vikend sa temperaturama znatno ispod prosjeka za ovo doba godine. Najviše bosanskohercegovačke planine pratit će malo prvog snijega ove sezone. Prije toga, jačanje juga u četvrtak – poručio je Sladić.

