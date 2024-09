Zagreb: Zbog jednog učenika ispisao se cijeli razred

Čak 14 od ukupno 16 učenika četvrtog razreda jedne zagrebačke osnovne škole ispisalo se zbog dječaka koji je, kako navode roditelji, zlostavljao ostatak razreda, kako je objavio Jutarnji list. Još je jedan dječak u procesu ispisa, a u razredu bi po tome trebao ostati samo učenik koji je, kako tvrde roditelji, zlostavljao njihovu djecu. Ravnateljica te zagrebačke škole za 24sata je potvrdila informaciju da se ispisalo 14 učenika iz tog razreda.“Točno je, ispisalo se 14 učenika tog razreda, no sve će se znati idući tjedan kad vidimo pravo stanje djece. Nisu se svi roditelji javili, tako da moramo vidjeti što će biti kad počne nastava u ponedjeljak. Sve rješavamo u dogovoru s Gradskim uredom za obrazovanje. U mojoj dugogodišnjoj praksi kako učiteljice tako i ravnateljice škole, ne znam da se ikad dogodilo da se cijeli razred ispisao. To još nisam doživjela, nažalost očito se događa. Roditelji su maknuli djecu od djeteta koje se na neki način nije prilagodilo razredu i za kojeg oni tvrde da ih je, otkad je došao u školu zlostavljao. Roditelji su osjetljivi, nitko ne voli da mu dijete bude izloženo komentarima i takvim situacijama gdje se ne osjeća dobro. Mi smo učinili sve što smo mogli”, kazala je za 24sata ravnateljica te zagrebačke škole.

‘Mi smo učinili sve što je u našoj ovlasti’

Na upit što je škola poduzela u tom slučaju, dala je do znanja da joj se ne sviđa što je novinari zovu u nedjelju.

“Ne mogu odgovoriti što smo učinili, zovete me u nedjelju kad mi je neradni dan, već godinu trpim napade na sebe. Mi smo učinili sve što je u našoj ovlasti, dalje su institucije na redu za radnje za koje škola nema ovlasti. Poduzeli smo sve da riješimo tu situaciju. Dječak je neko vrijeme individualno radio s učiteljicom tako da ostala djeca nisu dolazila u kontakt s tim dječakom i to više mjeseci. Zaštitili smo i njega i ostale. Ostali roditelji se boje dalje situacije s njim u razredu. A ostaje li taj dječak u razredu ili ne, to ne znamo”, kazala je učiteljica.

Od roditelja te škole saznajte 24sata, kako su neki ispisali i sestre i braću djece tog 4. razreda koja pohađaju ostale razrede te škole jer su razočarani činjenicom da škola nije zaštitila njihovu djecu od zlostavljanja, kako tvrde, jednog učenika.

Ravnateljica kaže da o tome ne zna ništa.

“Mnogi roditelji se jave tek kad su otišli iz škole. Svako ljeto se djeca sele, ne možemo znati sad ništa. Nemamo informaciju, čekamo da počne škola i da vidimo tko će nam doći u školu. Neki se jesu ispisali to znamo, a koliko ne mogu reći, ne mogu više odgovarati na vaša pitanja”, zaključila je ravnateljica.

Odvjetnica Ana-Marija Vegar koja zastupa djecu koja su žrtve navedenog dječaka za 24sata je potvrdila da se ispisalo 14-ero djece tog razreda, dok su neki ispisali i stariju djecu iz škole, a neki o tome još razmišljaju.

“U šoku sam zbog razine ignoriranja ovog problema. Nitko nam ne odgovara ni iz Ministarstva znanosti i obrazovanja, niti iz Gradskog ureda za obrazovanje o tome što će biti u novoj školskoj godini. Ne odgovaraju na naše upite tako da nemamo službene informacije kako misle nastaviti s nastavom u novoj školskoj godini. U ovom je slučaju učinjeno toliko propusta, što je neprihvatljivo. Sad ostala djeca misle da su kriva, a nisu. Osim što sam tražila službene informacije, uz to sam tražila pomoć Gradskog ureda za obrazovanje oko premještaja ostale djece u druge škole. Nikakvu informaciju nismo dobili. U procesu komunikacije s ovim resorom jasno se vidi da je sustav zakazao. Ovo je potpuni debakl i žrtve su na kraju djeca, njih 14 u dobi od 9 i 10 godina koji sad kreću u 4. razred i raseljeni su po drugim školama”, rekla je za 24sata odvjetnica Ana-Marija Vegar.

Odvjetnica: Hoće li itko za ovo odgovarati?

Dodaje kako ni roditelji ni ona nisu dobili nikakvu službenu informaciju o početku školske godine i što će biti s tim djetetom.

“Ranije smo dobili obećanje da će se situacija riješiti, no nemamo nikakve službene informacije kako i hoće li uopće. Prije kraja nastave Vijeće roditelja predložilo je školskom odboru smjenu ravnateljice jer nisu zadovoljni kako se vodi škola. Od 17 razred, 14 je bilo za njenu smjenu, 3 suzdržana, a nitko nije bio protiv njene smjene. Na kraju školski odbor čak nije ni glasao o smjeni ravnateljice. Pitam se, hoće li itko za ovo odgovarati?”, poručila je odvjetnica Vegar.

Među roditeljima u školi sad kolaju razne informacije, no nema se ništa službeno s obzirom na to da ravnateljica na pitanje što će biti s učiteljicom tog razreda u kojem na kraju ostaje jedan učenik, nije htjela odgovoriti.

Od roditelja pak doznaje ovaj portal, kako se priča da će iz drugog četvrtog razreda prebaciti pola djece u taj razred iz kojeg se ispisalo 14 učenika, no ta informacija, kako smo naveli, nije službena.

Kontaktirana je i dječja pravobraniteljica Helencu Pirnat Dragičević.

“U ponedjeljak je sastanak svih dionika u Ministarstvu i nadam se da će to biti riješeno. Potrebno je da svi damo podršku djeci i roditeljima i da budemo sudionici u odgojno-obrazovnom procesu. Žalosti me i brine da to dosad nije riješeno. Prema mojoj informaciji ispisano je nekoliko učenika. No ne sviđa mi se ovakvo medijsko negativno izvještavanje koje baca sjenu uoči početka nastave. Ni za koga to nije dobro. Nadam se da se ovakve situacije više neće događati”, kazala je 24sata dječja pravobraniteljica Helenca Pirnat-Dragičevi,piše N1

