Srpska obavještajna agencija: ‘Rano jutros u suradnji s policijom uhitili smo hrvatskog špijuna!‘

Rano jutros na području grada Beograda, BIA (srpska SOA, op.a.) provela je kontraobavještajnu operaciju i uhitila hrvatskog špijuna, tvrdi srpski list Novosti, inače blizak vlasti Aleksandra Vučića.

Kako list navodi, akcija je rezultat višemjesečnog operativnog rada BIA-e i “nastavak suzbijanja špijunskog i destruktivno-subverzivnog djelovanja hrvatske obavještajno-sigurnosne službe SOA-e“.

Bivši voditelj operacija SOA-e Ante Letica u Studiju 4 HRT-a komentirao je slučaj.

“Kad imate nekoga špijuna na svom teritoriju, onda je njegovo uhićenje i njegovo procesuiranje zadnji korak u toj borbi protiv obavještajne djelatnosti stranih službi na vašem teritoriju. To je zadnji korak i njemu se pribjegava ili kada se više ništa ne može ili kada želite poslati poruku nekoj vladi, nekoj državi itd. U ovom slučaju, mislim da je ovo jedna poruka Hrvatskoj, jedna poruka i o Vučiću, o njegovoj snazi i o njegovoj navodnoj veličini i vidjet ćemo kako će to završiti još do kraja“, rekao je Letica.

