Hakeri jučer napali splitski aerodrom, pao cijeli sistem

Brojni putnici ostali su bez svojih letova i oni su ‘okupirali’ cijelu aerodrom i strpljivo čekali da se problem riješi.

Haos je nastao i na zadarskom aerodrom u jer su brojni avioni, umjesto u Split, sletjeli upravo tamo. Nakon toga mnogi su se našli na mukama jer je trebalo doći do Splita. Mnogi su se odlučili za prijevoz taksijima čija je cijena skočila u nebo, no kako pišu dalmatinski mediji Ryanair je omogućio putnicima prijevoz do Splita. Barem onima koji nisu uzeli taksi ili odlučili prenoćiti u Zadru.

“U Zračnoj luci je oko 19:30 došlo do tehničkih poteškoća u radu informatičkog sustava zbog kojih se trenutno ne mogu obavljati poslovi prihvata i otpreme aviona i putnika. Stručne službe intenzivno rade na otklanjanju kvara. Molimo sve putnike za strpljenje. Nove informacije ćemo ažurno dostaviti”, otkrili su iz Zračne luke Split sinoć.

Dalmacija Danas je doznala uzrok pad sistema.

“Uzrok jučerašnje nefunkcionalnosti informatičkog sustava u Zračnoj luci sv. Jeronim je hakerski napad. Sve nadležne institucije su uključene u ovaj događaj. Stručne službe intenzivno rade na otklanjanju posljedica ovog napada. U kontaktu smo sa svim zračnim prijevoznicima i zajedno tražimo alternativna rješenja. Molimo sve putnike za strpljenje”, kazao je za medije Pero Bilas iz Zračne luke Split.

