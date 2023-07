Helez u Briselu: Jasno da je Dodik najveći problem BiH

Ovo je, inače, peti takav sastanak, ali prvi otkako je naša zemlja prije nešto više od pola godine dobila kandidatski status.

Našu delegaciju predvodi predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto. U Briselu su i ministar odbrane BiH Zukan Helez te ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac.

Na dnevnom redu sastanka u Briselu je progres BiH ne evropskom putu, odnosno šta smo mi to uradili kad je u pitanju ispunjavanja 14 prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije.

Helez već je razgovarao sa evropskim komesarom za susjedstvo i proširenje Oliverom Varhelyijem. Sastanak je bio jako sadržajan, kazao je Helez – napravljen je presjek šta je Vijeće ministara BiH uradilo u periodu od formiranja.

„Razmijenili smo i mišljenja o najvećem problemu u BiH, a to je napad na ustavni poredak BiH i Milorad Dodik – i njima je to potpuno jasno“, kazao je Helez.

Helez je najavio za ovu srijedu jedan zajednički dokument – usaglašen između Evropske komisije i Vijeća ministara BiH:

„To je jedan presjek stanja u BiH. Imao sam priliku pogledati taj dokument koji je ponudila Evropska komisija – to je, ustvari, dokument Evropske unije. Tu ima nekoliko stvari – od blokada Milorada Dodika preko Srebrenice, gdje se poziva da svi moramo priznati da je tamo bio genocid, da poštujemo te žrtve, do ovih 14 prioriteta, da ih moramo usvojiti. U oktobru će praviti presjek šta smo uradili“.

Na kraju je Helez istakao kako su u Briselu svi voljni da nam pomognu da što brže pristupimo Evropskoj uniji, pišu Vijesti.

Kad je u pitanju Dodikova najava da će u Brisel poslati svoj prijedlog deeskalacije krize u BiH, Helez ističe kako to neće niko puno gledati – on je samo entitetski predsjednik, znaju oni to, on samo želi skrenuti pažnju sa svojih blokada: „Džaba piše ove dokumente“.

Inače, Vijeće ministara BiH usvojilo je prije nekoliko dana dokument “Pozicija BiH u procesu stabilizacije i pridruživanja”.

