Schmidt: Dodik je u prilici da prokocka jednu važnu šansu

O tome da li smatra nepoželjnom osobom u Bosni i Hercegovini, ističe da je navikao na razne priče.

“Svašta se priča, naučio sam da se ovdje ima priča, ali kada je riječ o činjenicama, naravno u cijelom tom slijedu od Paddy Ashdowna do danas ja sam visoki predstavnik i nadam se da nakon mene neće biti mnogo mojih nasljednika jer ovdje je bitan put u evropskoj integraciji, a to znači u samostalnost”, kazao je Šmit.

Bosna i Hercegovina ima zajedničku državnost, naglašava Šmit, a ona ide u Evropu i ona mora odlučiti šta je važno za Federaciju BiH i za Republiku Srpsku, ali i Brčko jer to je osnova Bosne i Hercegovine.

“Ne osjećam se uopšte nepoželjnim ovdje. Naučio sam da razlikujem između političkog diskursa ili političkih izjava raznih vrsta, ima jedan jedan koji se nikako ne želi s mnom sastati. Ako se dobro sjećam čak nije otišao ni u Mostar da ne bi mene susreo, ali mislim da je sasvim suprotno – ima jako mnogo ljudi, oni normalnijih, koji nisu na političkoj sceni, a koji su puno otvoreniji i srdačniji prema meni i ja to osjetim”, komentirao je visoki predstavnik nedavnu izjavu predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika “da se nije odazvao pozivu na mostarski sajam, jer se nije htio sastati s visokim predstavnikom.”

Milorad Dodik je u prilici da prokocka jednu važnu šansu, mišljenja je Šmit.

Zakazani novi protesti u Sarajevu

Udruženje građana ReSTART BiH je za 9. maj kada se obilježava i Dan pobjede nad fašizmom, zakazao proteste na kojima će, kako kažu, ponuditi i rješenja za Bosni i Hercegovini, s obzirom na to da Kristijan Šmit, kako oni navode, nije riješio probleme.

“Demonstracije su osnovno ljudsko pravo i sve je to dobro dok su one mirne. Svako ima pravo da kaže šta želi i izrazi svoje neslaganje. Međutim, ono što meni fali je ‘treba to i to’, i potrebno je napraviti put kako doći do svojih ciljeva. Kada su u pitanju sva ta traženja, zahtjevi, to je do Parlamenta BiH koji treba da dopuni Dejtonski mirovni sporazum, Dejtonski Ustav i Dejton generalno. Onih 14 tačaka evropskih normi, presuda Sejdić-Finci i sve ostale presude koje treba implementirati, to treba da riješi Parlament. Ja sam spreman i vrlo rado ću pomoći, ali ne želim da stalno neko u okviru svojih kompetencija, kao što su one koje ja imam, da se tu mora tražiti izlaz i da se one moraju primijeniti.”

Postojana mogućnost novih blokada

Odluke koje zapravo trebaju da donesu oni koji su izabrani, ja sam zapravo dopunio iste kako bih zaustavio nove blokade, podvukao je Šmit, pišu Vijesti.

“Bilo je i ranije blokada, pa to je svjetski rekord.”

