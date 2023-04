Murphy: Ništa od secesije, BiH nema većeg prijatelja od SAD-a

… te se osvrnuo na aktuelnu poziciju Milorada Dodika za kojeg poručuje kako je krenuo “opasnim putem”.

Referišući se na nove Dodikove prijetnje i destabilizacije, američki ambasador poručio je kako ništa neće biti od podjele BiH, secesije, niti narušavanja teritorijalnog integriteta.

“Predsjednik RS-a Milorad Dodik krenuo je opasnim putem. Njegove prijetnje su zaista neodgovorne, a njegova retorika je zapaljiva. Nemoguće je izvršiti secesiju od BiH, ne postoji ustavni osnov za to. On negira genocid u Srebrenici, prijeti da će oduzeti pravo na slobodu štampe i okupljanja. Ali, gledajte, mislim da je dio razloga u tome da Dodik pokušava odvratiti pažnju od vlastitih promašaja i nemogućnost njegove vlasti da izbjegne stavljanje Republike Srpske pod finansijsku hipoteku. Implikacije mogu biti ozbiljne. Ako vjeruje da će Sjedinjene Države stajati po strani dok on uporno bira da vodi BiH putem konflikta, vara se. Štitit ćemo Bosnu i Hercegovinu”, rekao je u ekskluzivnom intervjuu u programu N1 televizije ambasador SAD-a u BiH, Michael Muprhy.

Podrška teritorijalnom integritetu i suverenitetu, kako kaže, bila je i ključna poruka sastanka sa predsjednikom susjedne Srbije, Aleksandrom Vučićem:

“Objavili smo vijest nakon održanog sastanka. Razgovarali smo o podršci SAD-a suverenitetu i teritorijalnom integritetu BiH, i naglasili smo važnost funkcionalnih, efikasnih i odgovornih državnih institucija, i bilo je dobro čuti da se predsjednik slaže s nama. To nije bila moja prva posjeta izvan BiH: išao sam prošle godine na sastanak sa višim zvaničnicima NATO-a da bih razgovarao o situaciji u BiH i čvrsto smo zastupali obnovljenu suradnju i jače partnerstvo između BiH i NATO-a”, rekao je Michael Murphy.

Prema Murphyjevim riječima, Bosna i Hercegovina nema većeg prijatelja od Sjedinjenih Američkih Država, a to podrazumijeva zaštitu građana, multietničkog karaktera, teritorijalnog integriteta, suvereniteta.

“To se nije promijnilo. Politika SAD-a prema BiH se nije promijenila. Podržavamo teritorijalni suverenitet, integritet BiH. Nikad nećemo pregovarati o budućnosti BiH i nikada nećemo odstupiti od naše predanositi građanima ove zemlje”, poručio je američki ambasador te je dodao kako uvijek ističe da voli Bosnu i Hercegovinu i ljude koji u njoj žive.

