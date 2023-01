Klub bošnjačkog naroda u Vijeću naroda RS danas o Zakonu o državnoj nepokretnoj imovini

Delegat u Klubu bošnjačkog naroda u Vijeću naroda RS Adil Osmanović izjavio je Feni da je za danas zakazana sjednica tog kluba, na kojoj bi trebalo da se odrede prema Zakonu o državnoj nepokretnoj imovini, koji je usvojila Narodna skupština RS.

Kaže kako očekuje da će najmanje pet delegata u bošnjačkom klubu glasati da se donese odluka da se ide u pravcu zaštite vitalnog nacionalnog interesa.

– Vidjet ćemo da li je to dovoljno. Nije to dvije trećine, koliko se zahtijeva Ustavom, ali je blizu toga. Da li će Srebrenka Golić i neki drugi delegati koji dolaze iz SNSD-a glasati, u to sumnjam. Vidjet ćemo kakav će ishod sjednice Kluba Bošnjaka biti – naveo je Osmanović.

Dodao je da od te odluke zavisi daljnja procedura – da li će se održati sjednica Vijeća naroda i da li će to dalje ići Ustavnom sudu RS.

