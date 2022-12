Valerija Galić: RS nema nadležnost da regulira pitanje državne imovine

Na dnevnom redu posebne sjednice Narodne skupštine RS-a nalazi se prijedlog zakona o nepokretnoj imovini kojeg je Ustavni sud BiH u septembru stavio van snage.

“Kao predsjednica Ustavnog suda, ne mogu i ne želim komentirati izjave političara. Ustavni sud ne može utjecati na to da li će političari poštivati odluke Ustavnog suda. Ono što može je, eventualno, utvrditi da neka odluka Ustavnog suda nije provedena i o tome obavijestiti Tužiteljstvo BiH na daljnje postupanje. Ustavni sud je donio odluke o tom pitanju, u kojima je utvrdio da RS nema ustavnu nadležnost za reguliranje pravne materije koja je predmet zakona o nepokretnoj imovini, a koja se koristi za funkcioniranje javne vlasti RS-a, jer je to nadležnost Bosne i HercegovineU svojoj posljednjoj odluci U-10/22, od 22.09.2022. godine, Ustavni sud je ponovio svoj stav iz ranijih odluka, zbog čega smatra da RS nema nadležnost da regulira ovu materiju. Iako se na razini Bosne i Hercegovine ovo pitanje pokušalo riješiti putem formiranja Komisije za državnu imovinu, Ustavni sud je konstatirao da to pitanje još nije riješeno i da postoji istinska nužnost te pozitivna obaveza da država Bosna i Hercegovina to pitanje riješi što je prije moguće”, istakla je Galić.

