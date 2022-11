Dodik i Čović: Desetak godina nismo imali komflikt, i sad smo se dogovorili

Kako je istakao, partnerstvo je ponovno potvrđeno, a HDZ i SNSD su od međunarodne zajednice često etiketirani kao problem. Čelnik HDZ-a BiH Dragan Čović posebno je naglasio zadovoljstvo zbog prijateljskog sastanka koji je održan u Mostaru. – Dogovorili smo zajedničke aktivnosti. Informisao sam kolegu Dodika o razgovoru sa svim drugim strankama i šta smo otprilike dogovorili sa strankama iz Federacije BiH, kazao je Čović. Naglasio je da je proces formiranja izvršne vlasti ide dalje ubrzanom dinamikom.

– Želimo do kraja godine gdje može to HDZ, imati Vlade i učiniti da što prije počnemo s radom. Čini mi se da smo taj nivo partnerstva voljni prenijeti kolegama na ostalim nivoiuna vlasti gdje HDZ, odnosno SNSD imaju mjesta, istakao je.

Dodik pohvalio je suradnju SNSD-a i HDZ-a BiH te naglasio kako su to dvije stranke koje u kontinuitetu razgovaraju te imaju vrlo vrlo važne i jasne dokaze uspješne suradnje. – HDZ i SNSD desetak godina nisu imali konflikt. Ako možemo, zašto Bošnjaci ne mogu? Nemojte nam blokirati projekte, kao aerodrom u Trebinju. I kada ja pitam u Predsjedništvu zašto nas blokiraju, on kaže: “Nije moja dužnost da ti kažem”. I to je politika, rekao je Dodik. Naveo je i kako bi HDZ i SNSD trebali biti primjer drugima jer iako imaju svoje razlike, poput ulaska u NATO, spremni su surađivati. –

Imamo pragmatičan dogovor sa HDZ-om da niko nikome ne smeta, ako su i Bošnjaci toga svjesni onda ćemo riješiti mnoštvo problema u BiH, naveo je Dodik te naglasio da je ono što najviše potenciraju poštivanje Ustava BiH. – Želimo da se to vidi kao vrlina, a ne zla kob. Ne želimo nikakvu vrstu destrukcije, ali nismo ni spremni na odustajanje od naših politika, tvrdi.

Također, Dodik je istakao da su spremni sarađivati i razgovarati sa svima koji žele biti dio saradnje HDZ-a i SNSD-a jer "nikome ništa nije zatvoreno".

