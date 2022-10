U Rusiji traje natjecanje u vrijeđanju Vučića: ‘Marioneta, izdajica, politička prostitutka!‘

Rusi su jako ljuti na Vučića. “Među onima koji su glasovali protiv Rusije našla se i Srbija, a Vučić je stalno obećavao da neće uvoditi sankcije Rusiji”, napisao je ironično na svom Twitter profilu jedan od najžešćih Putinovih ratnohuškačkih medijskih magova Vladimir Solovjov, ilustrirajući svoju ljutitu objavu fotografijom na kojoj srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić skrušeno sjedi na stolcu preko puta tadašnjeg predsjednika SAD-a Donalda Trumpa u Ovalnom uredu Bijele kuće.

Još ciničniji prema srbijanskom predsjedniku bio je poznati prokremaljski vojni analitičar Jurij Kotenok, koji se potpisuje kao Voenkor Kotenok. On je za Vučića na svom Twitteru napisao da je Srbija glasovala protiv Rusije u UN-u, “što znači da je Vučić marioneta, a kleo se da nikada neće uvoditi sankcije Rusiji”. I na kraju zaključuje: “Dijagnoza – politička prostitutka!”.

Naime, Srbija je u Glavnoj skupštini UN-a glasovala za osudu Rusije zbog aneksije četiriju ukrajinskih regija – Luhanska, Donecka, Hersona i Zaporižje.

Vučić na dva stolca

Tako je Vučić, koji pokušava sjediti na dva stolca i balansirati između Bruxellesa i Moskve, dobio po prstima iz bratske Rusije, i to samo dan nakon što je dobio vrlo nepovoljno izvješće Europske komisije o napretku Srbije u pregovorima za članstvo u EU. Za to je izvješće glasovao i EPP, najveća grupacija u Europskom parlamentu, čiji je pridruženi član Vučićeva Srpska napredna stranka. Dobio je za uho od obiju strana te se doveo u vrlo škakljivu i delikatnu situaciju. Neugodnosti sa svih strana.

Rusija ga stišće s jedne strane, Bruxelles s druge, a on je na sto muka kako postupiti. Europa od njega traži da, ako želi biti dio europskog kluba, svoju vanjsku i sigurnosnu politiku uskladi s Bruxellesom, a Moskva mu, pak, stalno napominje da je njihovo “bratstvo vjekovno”.

Kako za N1 kaže bivši potpredsjednik srbijanske vlade, profesor Žarko Korać, “Vučić zna što je ruski zagrljaj, nemaju Rusi baš previše povjerenja u njega”. Korać smatra da će Vučić nastaviti igru s dva stolca, ali neće ići predaleko jer bi to značilo prekid svih ostalih veza s Europom. No, i sam kaže da ne zna “čime to Rusi drže Vučića u šahu”. Vučić više neće moći nabavljati rusku naftu preko JANAF-a, što je izazivalo bjesomučne napade na Hrvatsku koju se nazivalo ustaškom, iako je još krajem kolovoza sam Vučić u jednom od svojih brojnih povijesnih obraćanja srpskom puku doslovce izjavio: “Od 1. studenoga više nema ruske nafte za nas. Mi smo pod sankcijama”. Dakle, iako je on osobno o tome govorio i upozorio srbijansku javnost mjesec dana ranije, ipak je sve svalio na “ustašku vlast u Zagrebu”.

Pregovori u slijepoj ulici

No, Vučić će morati prelomiti jer mu iz Bruxellesa stižu i prijetnje o zamrzavanju pregovora o članstvu, a neki čak govore da bi se Srbija mogla vratiti na početak, odnosno da joj se “izbriše” sve što je dosad ispregovarala. Moskva ga, pak, upozorava da se ne igra jer će njihov odgovor biti zastrašujući. Podsjetimo da je Srbija jedina zemlja Europe koja otvoreno podržava rusku agresiju, pa i Žarko Korać kaže kako se u srbijanskim medijima, koji su pod Vučićevom kontrolom, Putina prikazuje kao heroja te se veliča rusko oružje. “Nikada ovako visok postotak srpske populacije nije bio proruski”, ističe Korać.

Podsjetimo da gotovo polovica Srba ne želi u EU, a njih nešto više od 35 posto podržava europski put. Neki analitičari smatraju da je Vučiću iz Moskve izravno poručeno da oni imaju “zamjenu za njega” ako se izmakne kontroli i način da to ostvare. I Bruxelles ga pritišće te navodi da bi mogao uskratiti sredstva koja Srbija kao kandidat za članstvo dobiva iz zajedničke europske blagajne.

I na kraju, Vučić će nakon gotovo sedam mjeseci otezanja ipak morati sastaviti vladu. Nadao se da će do tog vremena Putin pobjednički okončati rat, ali, trenutačno, teško da će Putinovi tenkovi do granica NATO-a na koje bi se i Vučić onda mogao popeti. I zato je na sto muka jer o kadrovskom rješenju u vladi umnogome ovisi na kojem će od dva stolca više sjediti.

S obzirom na to da će u vladi biti, kako nagađaju neovisni beogradski mediji, proruski Ivica Dačić, Miloš Vučević, koji će nakon pola mandata preuzeti mjesto premijera od Ane Brnabić, ali i Zorana Mihajlović, koja u toj podjeli uloga igra prozapadnog igrača, Vučić će nastojati ponovno ići glavom kroz zid i nastaviti istim rizičnim putem, unatoč vrlo ozbiljnijim upozorenjima s obje strane. Rusi ga nazivaju “političkom prostitutkom”, a Europa traži da se opredijeli. Koliko će dugo još moći vrdati, tek treba vidjeti, prenosi Jutarnji.

