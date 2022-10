Ambasada SAD podržala odluku Christiana Schmidta

Njihovu izjavu objavljujemo u cijelosti:

Pozdravljamo današnju odluku visokog predstavnika da učvrsti stabilnost i poboljša funkcionalnost Bosne i Hercegovine kroz amandmane na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine i Izborni zakon BiH. Ove mjere su bile hitno potrebne.

Odluka Visokog predstavnika rješava probleme koji godinama opterećuju Federaciju Bosne i Hercegovine. Četiri godine nakon izbora 2018. godine, u Federaciji BiH nisu provedeni rezultati izbora, a Ustavni sud Federacije gotovo je paralizovan. Ovim su građani u Federaciji lišeni ustavnih prava, podrivena je vladavina zakona, a etno-nacionalisti širom BiH ohrabreni. Svi ovi problemi predstavljaju prijetnju suverenitetu, teritorijalnom integritetu i multietničkom karakteru BiH.

U proteklim godinama političke stranke imale su više prilika da riješe preostale probleme koji se tiču funkcionalnosti i raspodjele vlasti u Federaciji, uključujući i u avgustu i septembru kada ih je visoki predstavnik pozvao da pokušaju postići iskren kompromis. Umjesto toga, mnoge stranke su našle nove načine da napadaju institucionalni integritet zemlje. Bh. građani trebaju i zaslužuju funkcionalnu vlast koja će biti sposobna reagovati na sve veći broj unutrašnjih i vanjskih kriznih situacija. Nefunkcionalnost nije samo neodgovorna, ona je opasna.

Kada je vladajuća koalicija u Republici Srpskoj poduzela korake s ciljem podrivanja državnih institucija i integriteta BiH, međunarodna zajednica poduzela je korake i sankcionisala odgovorne lidere. Kada su lideri iz ličnog interesa pokušali uslovljavati finansiranje izbora, međunarodna zajednica poduzela je aktivnosti i osigurala Centralnoj izbornoj komisiji sredstva neophodna za održavanje izbora i zaštitu demokratskih prava građana BiH. Međunarodna zajednica ne može dozvoliti da se nefunkcionalnost Federacije nastavi još četiri godine i ne može više vjerovati praznim obećanjima i lažnoj posvećenosti političkih idera da će ovaj put iskreno pregovarati, da će postići smislen kompromis i da će interese građana koje predstavljaju staviti iznad sopstvenih, uskih etno-nacionalističkih ili finansijskih interesa. Prošlo je vrijeme praznih obećanja lidera koji konstantno ne postižu rezultate.

Sve stranke će u ovim amandmanima naći nešto što im se dopada, kao i nešto što im se ne dopada. Neke će biti razočarane jer ova odluka ne mijenja osnovnu strukturu vlasti u BiH. Daytonski mirovni sporazum definiše BiH kao jednu zemlju u kojoj postoje dva entiteta, tri konstitutivna naroda, Ostali i građani. Visoki predstavnik ne može mijenjati Ustav iz Daytona; to je odgovornost političkih stranaka u BiH, kao što je naglasio i Evropski sud za ljudska prava. Odgovornost visokog predstavnika je da provodi Daytonski mirovni sporazum. To uključuje osiguranje funkcionalnosti bh. institucija i mehanizama raspodjele vlasti u tim institucijama. Ukoliko one ne funkcionišu, građani ne mogu voditi debate i odlučivati o tome da li i kako žele da promijene način na koji se upravlja u zemlji.

Ponovna uspostava funkcionalnosti u Federaciji prvi je korak ka obnovi unutrašnje ravnoteže koja je BiH potrebna da rješava pitanja upravljanja, osigura prosperitet, odgovori na šire geopolitičke izazove i osigura svoje mjesto u evro-atlantskoj zajednici zemalja.

Sjedinjene Države snažno podržavaju suverenitet, teritorijalni integritet i multietnički karakter Bosne i Hercegovine. Sada je na političkim liderima u Federaciji da iskoriste ovu šansu i da po strani ostave razlike, rade na postizanju napretka i izgrade bolju budućnost za sve koje predstavljaju. Oni koji nastoje uništiti institucije ove zemlje radi sopstvenih političkih interesa, bez obzira bili oni iz Federacije ili Republike Srpske, biće za to smatrani odgovornim, pišu Vijesti.ba.

Facebook komentari