Dodik: Kad mi kažu ‘Đesi, Bosanac’, meni dođe da se potučem. BiH je historijska imaginacija i iluzija

Dodik kaže da je BiH historijska imaginacija i iluzija.

“Bosna i Hercegovina je imaginacija, historijska imaginacija, u kojoj muslimanski nacionalizam, koji je sada u najvećem porastu, sije iluziju da oni mogu da iskontrolišu čitav taj prostor. Da odjednom, vjerovatno sviknuti kroz historiju da konvertistvom Srba i Hrvata dobiju povećanu populaciju, a sada umotavaju jednu priču o građanskom uređenju BiH, kao: ‘Pusti ti to, mi nismo ni Srbi, ni Hrvati, evo nismo ni mi muslimani, a sve više džamija…’”

Dodik je otkrio da ga boli kada ga neko nazove Bosancem.

“Ja nikada nisam ni bio Bosanac, kada meni neko kaže ‘Đesi, Bosanac’, meni dođe da se potučem. Ja sam uvijek bio krajiški Srbin, nikada od toga nisam odustao, jedino što nikada nisam bio bosanski Srbin. Ja sam Srbin i to je podvala još od onog Kalaja, u kojoj su pokušali da taj srpski identitet razbiju pa su govorili hrvatski Srbi, bosanski srbi, crnogorski Srbi, pa kosovski Srbi, pa će ispasti i beogradski Srbi na kraju, da nisu ostali Srbi. To je njihova koncepcija koja ide. Ako se mi tome ne odupremo onda naravno da počnu i neki naši ljudi da govore tako, na taj način. Ja sam prepoznao tu opasnost i nikada nisam pristao da budem identifikovan na taj način. Ta identifikacija pripadnosti narodu kod nas je izrazita, ona je daleko izraženija nego ovdje možda u Srbiji, ali to je naprosto zbog uslova u kojima mi živimo”, rekao je Dodik.

Dodik je ponovo negirao genocid, Bošnjake nazivao muslimanima, te tvrdio kako je posljednji popis stanovništva utvrdio da tokom agresije na BiH nije stradalo toliko Bošnjaka koliko stoji u zvaničnim dokumentima.

“Kod muslimana se dešava sljedeće. Oni su to htjeli da iskoriste da baš njih ima 50 i nešto posto, na stranu sva priča kako smo mi izvršili genocide lažljive i te mnoge stvari koje su oni pričali, kako su Srbi pobili 300.000 muslimana. Sve je to historijski netačno, sve je to historijski pogrešno. Onda dođe taj popis i oni kažu ‘evo nas ima više’. Kako smo vas onda pobili? Gdje ste, odakle ste došli? Kako je moguće da vas ima više, ako je sve to što ste rekli tačno? Kako sada vas odjednom ima više, a Srba ima manje i Hrvata ima manje? Kako sad to? Kakvi su to apsurdi? Po onoj Andrićevoj: “Kad uđete u Bosnu, tu prestaje logika”, rekao je Dodik.

Dodik je kazao kako je Dejtonski sporazum napravljen na lažnim informacijama o stradanju Bošnjaka.

“Muslimani, njihovi instituti su 2000. godine utvrdili da je u BIH ukupno stradala 91.000 ljudi od čega je 30.000 Srba, nekih 9.000 muslimana i to odgovara procentualnom učešću u stanovništvu i Srba i Hrvata i muslimana, jednako su stradali procentualno, ali sada je već bilo kasno jer su na laži i stereotipu o 300.000 ubijenih i 60.000 silovanih žena, stereotipu o Srbima kao zločincima savremenog vremena oni su formirali politička rešenja, a ta politička rješenja su išla da nas kazne, ne da nam daju neku privilegiju, zato je to problem, taj stereotip i ta laž. Sam dejtonski sporazum je napravljen na pripremi koja je lažna bila o tom stradanju”, izjavio je Dodik, piše Source.

