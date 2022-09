Komšić u Konjicu: Lopovluk i korupcija žive pod žaštitom konstititivnosti, rješenje je građanska država

Komšić se u obraćanju osvrnuo na medijske napade koji idu prema njemu i DF-u.

“Sve ovo što smo ovdje večeras govorili nije upućeno protiv bilo koga. Ni protiv jednog naroda, niti protiv ijedne religije, žena, muškaraca, niti protiv bilo koga. Naša ideja nije samo naše vlasništvo, da budemo pošteni kad to govorimo. Ideja o građanskoj državi je ideja za sve u Bosni i Hercegovini. Znam da tu maglu u kojoj živimo treba rastjerivati, u kojoj nam svaki dan trube u glavu, što domaći što strani, da smo mi vječno posvađano društvo i ljudi .Uče nas da ne vjerujemo svom životnom iskustvu, kao da mi ne znamo šta je u ovoj zemlji bilo i šta joj se priprema. To nam pokušavaju stalno uvrnuti u glavu”, rekao je Komšić.

“Jeste da je ta priča pogodila neke, i neka ih je pogodila, jer dosta je i meni da me neko gleda kao dušmanina samo zato što se tako zovem. Ja neću da to tako gledam, ali ću ga i gledati ako je protiv ove zemlje. Ona je moja, kakva god da je, ne dam je nikom, jer druge nemam”, kazao je Komšić.



“Mi možda jesmo i ovakvi i onakvi, ali nismo glupi i ne mogu nas više zamajavati i plašiti kao što sto su pokušavali pričama oko izbornog zakona, nema više straha i saginjanja glave, i hoću da nas poštujete kao razumne ljude. Svašta smo mi preživjeli, i rat, i mrtve roditelje i djecu, i opet nećemo da gledamo u prošlost nego smo okrenuti prema budućnosti i prema građanskoj državi. Hoćemo da napravimo korak ka tome”, naglasio je Komšić.

“Pogledajte i druge priče u kampanji. Ima li iko ikakvu drugu ideju. Svađaju se, ali nudi li iko išta? Dušmani ove zemlje imaju ideju. Dodik kaže da će razvaliti zemlju, ovaj drugi da će otkinuti komad sebi. Mi kažemo, to se podrazumijeva, nećete! Niste mogli ni 92, nisu mogli ni Karadžić ni Tuđman, neće moći ni Dragan ni Milorad. Mi smo za ideju građanske države. Hoće li to biti sutra? Neće! Za to treba velika podrška, ali mi idemo ka tome”, rekao je Komšić.

“Pokrenuli smo inicijativu Milion ljudi za građansku BiH jer dosta nam je više “schmidtova”, treba nam argument, kada se nastavi ona trakavica od pregovora da možemo reći, ne tvrdimo to samo mi, iza nas je milion ljudi, hajde stisnite pa nas podijelite tako kako ste zamislili”, poručio je Komšić.

“Znam šta dušmani ove zemlje misle o meni i zato me baš briga, ali da bih mogao da nastavim sa ovom politikom i idejom građanske države, treba mi podrška, i to ne jedino meni, nego da umjesto tri zastupnika u državom parlamentu imamo više. Lijepo je bilo pokazati koliko je važan omjer 2:1 u Predsjedništvu BiH, ali treba ljudima pokazati koliko je važan ministar odbrane Sifet Podžić, koliko je važan Milan Dunović kao potpredsjednik FBiH, koliko su bili važni profesori Begić, Đonlagić, Lavić, koliko je važan Zoran Mikulić koji je sve zakone koje smo međunarodnoj zajednici gurali pod nos, od Zakona o javnim nabavkama, tri zakona o VSTV-u, sve je to taj čovjek napisao, i zato ti ljudi zaslužuju podršku da nastavimo borbu za građansku državu, ako mislite da je ta borba ispravna”, kazao je Komšić.



“Četiri godine se hrvemo s pričama da je ovo prirodno stanje u BiH i da smo mi društvo koje je prirodno podijeljeno, da smo društvo gdje je prirodno da caruje korupcija, a naš život nas uči da je to nešto sasvim drugačije”, rekao je Komšić.

“Niko ovdje večeras nije kazao niti jednu ružnu riječ, sve što je rečeno, rečeno je na račun korupcije i lopovluka koji žive pod zaštitom takozvane konstitutivnosti. Korupcija i konstitutivnost su dva oka u glavi. Mi želimo nešto drugo. Prvo da dokažemo i sebi i drugima da u ovoj zemlji možeš biti što god hoćeš, ali je važno da si kao čovjek zaštićen i ustavom i zakonom, i da se poštujemo kao ljudi. Niko neće biti manje Bošnjak, Srbin, Hrvat, Jevrej, Rom u priči o građanskoj državi. Naprotiv, sve su to naši identiteti i niko nam ih ne može oduzeti, i da hoće, ali hoćemo da budemo zaštićeni kao takvi, da nas država štiti kao takve, a ne da nas tjeraju da ja ako hoću da kažem da sam Hrvat, automatski, ako kažem da su Heliodrom i Dretelj dobri, da sam samo onda dobar Hrvat, bez obzira što je to što je to zločinački. Trebamo se cijeniti kao ljudi valjda. Ništa ja manje neću biti Hrvat zbog toga, katolik ili ateista, to je moj izbor, ali se moram dokazati kao pojedina, jesam li pošten i čestit”, kazao je Komšić.

“Još jednom da kažem, ideja Milion ljudi za građansku državu nije samo naše vlasništvo, ali moramo je realizovati Da ne bi izgubili u drugom poluvremenu, pošto smo se u prvom branili, mi smo s tim odlučili da krenemo u napad. Znamo da je dug put, ali nekada se moraš usuditi da taj korak napraviš”, zaključio je Komšić.

