Đukanović: Dogodila se najveća izdaja nacionalnih interesa

On je istakao da je odlazeća Vlada odgovorna za najveću izdaju nacionalnih interesa od 1918. godine.

O događajima nakon 30. avgusta te 2020. godine, govorio je da je riječ o “najvećoj izdaji nacionalnih interesa Crne Gore nakon 1918. godine”. On smatra da je to izdajnička vlast.

Rekao je i kako je potpisivanje Ugovora sa SPC, prema njegovom mišljenju, bila preuzeta obaveza.

Nastao metež

– A prema kome? Prema onome ko iz ovog aranžmana pokušava da ostvari najveću korist – to je Crkva Srbije i država Srbije. To je najteža izdaja crnogorskih nacionalnih interesa od 1918. do danas – konstatovao je Đukanović gostujući na Gradskoj televiziji.

Upitan na situaciju sa formiranjem Vlade, on je kazao kako je očito da se članovi tri koalicije koje su dobile na izborima 2020. godine nisu snašli, te je sada nastao metež u kojem oni logikom davljenika žele spasiti ono što se spasiti može.

– Nemoguće je to više prevezati. Najavili su da će pokušati da resetuju odnose i vrate se na 30. avgust. Da li će uspjeti da naprave treću Vladu? Mislim da neće. I mislim da smo mnogo bliže brzim parlamentarnim izborima nego formiranju treće Vlade – istakao je.

Đukanović je istakao da oni još nisu svjesni štete koju su prethodne dvije vlade napravile.

– Mislim da i dalje pokušavaju da slijede neke svoje vrlo sebične lične i partijske interese. Krivokapićeva Vlada donijela je neke male benefite dvojici ministara – Spajiću i Milatoviću. Ali već sad se suočavamo sa ozbiljnim posljedicama neutemeljenog programa “Evropa sad”. A u drugoj Vladi, ambiciju je imao da profitira Abazović. Nije profitirao, možda je nešto malo profitirao SNP, vjerujem da je više profitirao SDP, demonstrirajući odgovornost prema nacionalnim interesima – rekao je.

Zaustaviti propadanje

Ako prividno bude sklopljen kompromis i formirana treća Vlada, dodao je, trajat će taman koliko i ona koju je predvodio Abazović.

– Mislim da treba što prije zaustaviti propadanje. Mislim da je potrebno zakazati izbore i da bi bilo korisno zamijeniti postojeću Vladu jednom kratkotrajnom tehničkom, u koju bi ušlu svi, imali smo takvo iskustvo 2015. Ta Vlada bi nas dovela do brzih izbora, kako bismo došli do političke Vlade koja bi nastavila da upravlja odgovorno Crnom Gorom – rekao je.

On je dodao da je potrebna mobilizacija svakoga kome je na srcu Crna Gora.

– Treba se kloniti emocija i loših kalkulacija. Možemo o ovima i onima misliti ovako i onako, ali moramo se voditi interesima da nam kuća bude stabilna, da pretekne, da se razvija – naglasio je.

Đukanović je izjavio da ovog puta svi moraju izaći na izbore i prestati da zbog svog inata čine štetu sebi i da nagrađuju one koji će izdati nakon izbora.

– Uz pomoć ovako osviješćene javnosti Crne Gore, možemo očekivati dobar razvoj u narednim mjesecima, – poručio je Đukanović.

Gašena preduzeća

Đukanović je dodao da je nekoliko preduzeća ugašeno, a da su eliminisane investicije.

– Ugašen je Montenegro Airlines, ugašenu proizvodnju u KAP-u, ugašen Novi DKP, otjeran Aman, praktično ugašenu proizvodnju u Željezari – osvrnuo se on na ključne događaje u ekonomiji u minule dvije godine.

Kaže kako je sada neizvjesno i kada će biti nastavljena gradnja autoputa, a stopa nezaposlenosti drastično je porasla.

Kaže kako su zdravstvo i bezbjednost u Crnoj Gori dovedeni do najgore tačke.

– Pogledajte kako je izgledala akcija policije prilikom tragedije na Cetinju. Je li to ona ista policija koja je 1999. stala frontalno u odnosu na tadašnju Vojsku SRJ i nije joj dozvolila da pokori Crnu Goru? Nije. Znate li zašto? Jer dobar dio komandnog kadra postupa po nalozima SPC, a ne države – kazao je.

Đukanović smtra da Srpska pravoslavna crkva nije nikakva vjerska organizacija.

– Riječ je o kriminalizovanoj i paravojnoj strukturi, koja je zaklonjena vjerom ljudi u Boga. Ona zloupotrebljavajući njihova čista uvjerenja služi najmračnijim ideologijama sadašnjice. Ono što danas radi Kremlj, kroz reviziju istorije i povratak u doba Hladnog rata, uz način na koji to radi uz izazivanje kriza, pa i na Balkanu, otvarajući velikosrpskom nacionalizmu iluziju da će vratiti Kosovo, a pride da dobije i Crnu Goru, Rusija time danas pravi ozbiljan haos. I to uz pomoć implementacionih agencija kakva je SPC. Zato je SPC daleko od vjerske organizacije. Poštujem vjerska osjećanja ljudi, ali jednostavno upozoravam svakog čovjeka da mu između njega i Boga nije potreban posrednik, a posebno tako izvitoperen posrednik kakva je SPC. A ona će se naći na tapetu odgovornosti za mnoga zlodjela koja su se dogodila na području bivše Jugoslavije u posljednjih 30 godina – dodao je, piše Avaz.

