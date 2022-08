Mijatović pisao Lani Pudar: Tvoj let tek predstoji i to u neslućene visine

Potpredsjednik SDP-a BiH i kandidat za člana Predsjedništva BiH Vojin Mijatović uputio je otvoreno pismo bh. plivačici Lani Pudar nakon što je osvojila bronzanu medalju Evropskom prvenstvu u Rimu, piše avaz.

– Ponesi visoko zastavu zlatno dijete! Hvala ti dijete za sve, nadam se da se ne ljutiš sto te zovem dijete jer mlađa si od moje Une samo godinu dana. Hvala Veliboru i Nadi koji su te vaspitali da postaneš šampion i to svjetske klase, imaju na šta biti ponosni. Znaš dijete tu zastavu koju tako visoko dižeš mnogi pa i u tvojoj i mojoj zemlji ne vole, nemoj me pitati zašto, jer nemam ti odgovor – naveo je Mijatović.



“Biće uspona i padova”

Kaže da ta zastava nije omogućila ni bazen ni uslove, ali ipak poručuje:

– Ja te iz Banje Luke molim diži je i dalje visoko i ponosno, diži je u nebesa, neka cijeli svijet čuje za zlatno dijete Lanu Pudar i jednu malu ali ponosnu zemlju Bosnu i Hercegovinu. Biće dijete i uspona i padova u karijeri to je sve sport, ali sam siguran da tvoj let tek predstoji i to u neslućene visine – dodao je Mijatović.

“Ponos države i nacije”

Ja te molim samo jednu stvar nikad ne zaboravi ponosna si Bosanka i Hercegovka, uvijek viskoko podigni našu zastavu, jer više si sa svojih 16 godina uradila za svoju zemlju nego cijela politička scena posljednjih 27 godina – rekao je.

Poručio joj je da je zlatno dijete, ponos države i zastave, bez obzira koliko je osporavali.

– Plivaj zlatno dijete, ti si ponos nacije – zaključio je.

Facebook komentari