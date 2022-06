Forto: Mi u Našoj stranci volimo i ezan i zvono i rokenrol

„Optužiti ženu srpske nacionalnosti, našu sugrađanku, federalnu zastupnicu ispred Naše stranke, da ne voli ezan, prikazujući tuđi citat kao njen, je nešto što u normalnoj zemlji ne bi bilo moguće. Ali mi to sada već i očekujemo od političkih protivnika.

Očekujemo, jer smo već optuživani da smo dezerteri, ubačeni iz Srbije, razbijači jedinstva, UZP-ovci, čak i četnici. To su niske i bolne optužbe poštenim ljudima koji vole ovu zemlju, ali ti koji ih olako plasiraju to znaju i zato to čine. Ove godine je krenulo malo ranije. Valjda zbog toga što smo malo jači i malo smo veća prijetnja kriminalnoj hobotnici, kojoj polako ali sigurno stajemo ukraj.

Naša stranka će krajem ove godine povesti BiH u novu, evropsku eru, toliko često obećavanu, a nikad isporučenu. Ako u politici postoji grupa ljudi koja može od BiH napraviti evropsku zemlju kakvu svi zaslužujemo, onda je to Naša stranka. Dokazali smo svoj patriotizam 100 puta, ne jer ga nekome želimo dokazivati nego jer kao i svi koji nas podržavaju živimo za našu zemlju i borimo se da bude bolja. Dokazali smo svoju raznolikost, dokazali smo da smo kuća za sve. Volimo ezan, zvona, rokenrol – sve što vole građanke i građani BiH. Mi jesmo BiH. I nikakvi udarci ispod pojasa, uvrede i prljave kampanje to ne mogu promijeniti.” naveo je Forto u reakcij.

Facebook komentari