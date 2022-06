Schmidt: Ovako nešto još nisam doživio. Iznenađen sam i da državnici susjednih zemalja komentiraju

On je kazao da je njegova odluka da iskoristi Bonske ovlasti i nametne odluku o finansiranju izbora jednoglasno podržana od strane PIC-a, piše Raport.

“Oni koji u BiH žele da sami odluče o svojoj sudbini i moraju da preuzmu odgovornost. Put ka EU je posebno važan. Ljudima treba sigurnost upravo u vezi sa napadom na Ukrajinu. Ruska Federacija, odnosno Putin je usadio nesigurnost u ljudima. Ne zna se kako će biti razvoj budućnosti, upravo zbog toga je međunarodna zajednica zna da mora dati sada važan doprinos u BiH. Međunarodna zajednica želi da poruči da možete i morate u vlastitoj zemlji imati ekonomsku i socijalnu budućnost”, rekao je Schmidt.

I međunarodna zajednica je, kaže on, jednoglasna kada su u pitanju izbori u BiH.

“Iznenađen sam, ovakvo nešto još nisam doživio, da ima diskusija o tome. To je u odgovornosti stranaka. Izbori su pravo građana i građanki u BiH, kao i u svim drugim demokratskim zemljama širom svijeta. Međunarodna zajednica ima obavezu da osigura održavanje izbore”, rekao je Schmidt.

On je ponovio da su pisane molbe Vijeću ministara da se osiguraju uvjeti za izbore, ali da zakonski rok nije ispoštovan.

“Do 19. maja je morao biti na raspolaganju budžet. Zbog toga mogu reći da sam zadovoljan i ustanoviti da je u ponedjeljak Vijeće ministara nakon dugih trzavica se odlučilo da se obezbjedi finansiranje izbora. Nažalost nije bilo u okviru koje je CIK tražio iz aspekta finansija”, naveo je on.

“Moglo bi se desiti da na vrijeme ne dođu glasački listići, a to nije tema o kojoj bi se trebalo razgovarati. Bilo je vrijeme da se nešto učini, morao sam donijeti odluku koju sam i donio. Finansiranje izbora je nešto što se tiče građana. Poručujem svima onima koji sa političke strane žele izvući poen za sebe, ova odluka nije ništa drugo nego podrška da se izbori moraju finansirati i održati, a sve drugo nije tu na mjestu”, istakao je Schmidt te je dodao da je iznaneđen reakcijama.

“Iznenađen sam da i državnici susjednih zemalja daju komentare. Radovao bih se kada bi svi predstavnici država širom svijeta, a naručito EU da se zalažu za slobodne i regulisane izbore u svakoj državi. I to je tema o kojoj govorimo, a sve ostalo je fantazija i jednostavno politički bijegovi i zbjegavanje. Šteta što nismo mogli naći dogovor oko izmjena Izbornog zakona. Mi bi se radovali da se stranke uspiju dogovriti, da nađu dobar kompromis”, istakao je Schmidt.

“Meni je žao da to nismo uspjeli, a sve želim ohrabriti da one tačke koje su bile u Neumu, u Sarajevu, koje su se mogle regulirati da se još jednom vrate tome, da se late tog dijela posla. Drago nam je da EU, a naročito da je Charles Michel pokrenuo odgovarajuću inicijativu. Smatram da ovdje stvarno mora da se razgovara o nekim interesima i situacijama. Ovo je poruka za sve narode. Mi možemo dati svoj doprinos i optimističan sam da ćemo biti u prilici da to uradimo. Želim da se zahvalim svim onima koji su pored spornih tema, sudjelovali na ovim tačkama kako u BiH tako i u drugim zemljama. Pustite da u vezi sa izborima skrenem pažnju na to, želim se zahvaliti državnim institucijama da su moje odluke pale na plodno tlo. Kada čujem da između Ministarstva finansija i CIK-a postoje konstruktivni kontakti kako bi se provelo ono što sam jučer odlučio, onda je to jako dobar znak. Jučer na tim mjestima gdje sada sjedite bili su predstavnici CIK-a ali i Ministarstva finansija. Danas Predsjedništvo BiH ima mogućnost da nešto kaže o budžetu, a najljepše bi bilo kada bi svi oni našli svoje mjesto u regularnom budžetu i da sredstva što prije budu na raspolaganju. Veoma sam optimističan”, naglasio je Schmidt.

Potom je kazao da slučajevi korupcije i nedogovornost ponašanje neće ostati neprimjećeni.

“Međunarodna zajednica nije željela raditi samo negativne stvari, nego želimo i da pomognemo i da podržimo. Razgovarali smo i sa nevladinim organizacijama, koje se brinu o korektnoj provedbi izbora. U ovoj zemlji je moguće da su politički frontovi tako zaglibili u određenim pravcima, onda moraju pitati ljude, mlade ljude, koje imaju ideja i mogu pokazati put kojim se može ići. Osvrnuli smo se i an to da te pokušaje da se jednostranim odlukama naprave izmjene ustavnog poretka, to nećemo prihvatiti. U RS idu u neracionalnom pravcu, ta glupa ideja da se osnuje vlastita Agencija za lijekove, vlastiti VSTV, tako nešto ne bi sigurno ostalo bez odgovora, a u međuvremenu je svakome u RS poznato da sam osoba koja drži do riječi, ali da znam i mogu biti i neprijatan. I bit ću to u budućnosti, ali me smiruje da vidim pozitivan pomak u Banjoj Luci i da se određene konstitutivne stvari događaju”, rekao je Schmidt.

Naveo je da je odlazak ljudi iz BiH masovan.

“Ako vam godišnje 1 posto ili više od 1 posto ode, to su najčešće ljudi su koji potrebni ovdje, motivisani, mladi, onda se ne može dopustiti da se nastavi takvo nešto. Ljudi moraju da imaju povjerenja u stabilnu državu. Ljudi u svako doba treba da dobiju dobar posao, to nam je potrebno, a ne ono što čujemo možeš dobiti posao, ali ajde potpiši karticu za članstvo u neku stranku. Moramo se brinuti za to. Želimo da podržimo pozitivne primjere. Imamo državnu krizu, ali smo ustanovili da je BiH koja ne koristi sve svoje mogućnosti i potencijal ljudi koji ovdje žive i koji su dobro obrazovani. To su tačke o kojima ćemo se pobrinuti. Razgovarali smo o temama državne imovine. Imam utisak da se i na tom planu neke stvari pokreću. Ne trebamo tugovati za stvarima i propuštenim prilikama iz prošlosti, treba koristiti šta nam donosi sadašnjost”, naveo je Schmidt.

