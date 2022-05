Čović: Građansko uređenje najbolji put da se BiH sruši

– Mi ćemo dati puni doprinos da budemo pripravni i da uvjerljivo dobijemo izbore. Iako smo natjerani da opet moramo zajedno izlaziti na izbore, jer ne možemo imati politički pluralizam, imat ćemo bolji rezultat nego prošli put – istaknuo je Čović u izjavi za medije nakon sjednice Predsjedništva HNS-a BiH.

On nije otkrio tko će biti kandidat HNS-a za člana Predsjedništva BiH, kazavši kako će dogovor uslijediti do konca lipnja, ali je naglasio kako je njihova želja da na primjeru Mostara grade kadrovsku politiku za Opće izbore.

– Siguran sam da će HDZ donijeti najbolje odluke za politiku koju predvodi i da će naši ljudi biti najkvalitetniji jer nas čeka, osim Predsjedništva gdje ćemo imati ogromno iskušenje i izloženost, i vođenje Vijeća ministara. Ostali smo pri tome da HDZ predlaže člana Predsjedništva i da ga svi podržimo, tako da se za taj dio nisu prijavljivale ostale hrvatske stranke s kojima surađujemo – dodao je Čović.

Pritisci na Vijeće ministara i ministra financija

Na sjednici je, kako kaže, informirao kolege iz HNS-a oko pritisaka koji se svakodnevno u zadnja dva mjeseca upućuju prema Vijeću ministara, a posebno prema ministru financija.

– Mislim da je pravi put dosljedno poštivati pravo, da nitko nema pravo tražiti od bilo kojeg ministra kršenje zakona, što god da je za to izgovor. Svi oni koji su tražili da se donesu neke poprijeke odluke oko financiranja izbornih aktivnosti, jednako su to mogli raditi zadnjih pet ili šest mjeseci da dobijemo proračun – naglasio je predsjednik HNS-a.

Izrazio je nadu kako će se tijekom dana skupiti sve inicijative koje su došle te da će ministar financija BiH predati Nacrt proračuna ka Vijeću ministara.

– Sad Vijeće ministara treba usvojiti Nacrt na svojoj redovitoj sjednici. Vjerujem da će predsjedatelj što skorije zakazati sjednicu kako bismo idući tjedan mogli imati Nacrt proračuna sukladno zakonima i procedurama te da to privedemo kraju – rekao je prvi čovjek HNS-a i HDZ-a.

– Nećemo pasti u napast pod bilo čijim pritiskom i kršiti zakon. Dovoljno ima instrumenata ove države da kažu kada je nešto protuzakonito. Vrlo jasno smo kazali da do kraja podržavamo naše institucije koje slijede zakone. Vidite kako ministrica Federacije BiH prolazi kroz sudski proces već duže vrijeme, jer je uplatila sredstva za jednoglasnu odluku Vlade da se kupe respiratori. Danas zbog toga treba ići na sud. Apsolutno nam ne pada na pamet da nekoga na takve stvari mi motiviramo, a svima onima kojima su puna usta toga i koji sve nazivaju blokadom bilo koje vrste, vrlo jasno ćemo odgovoriti da poštujemo zakon – objasnio je Čović.

Ističe kako se to odnosi i na strane koje djeluju izvana, ali jednako tako i na “političko Sarajevo koje stvara toliku pomutnju u pokušaju da vodi kampanju”.

Odluka Ustavnog suda i zakazivanje hitne sjednice Doma naroda

Govoreći o Odluci Ustavnog suda da Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine od 22. travnja 2022. godine nije povrijeđen vitalni interes bošnjačkog naroda, Čović je kazao kako će, kada dobije Odluku Ustavnog suda, zakazati sjednicu Doma naroda.

– Bojim se da će oni to još malo prolongirat. Procedure su takve da nama nije dovoljno da netko kaže kako je nešto usvojeno na Ustavnom sudu. Oni moraju dati presudu, svoju Odluku, opremit je kako to priliči. Čini mi se da će se tu potrošiti desetak dana. Čim dobijemo to, zakazat ću hitnu sjednicu i završiti taj posao – poručio je Čović.

– Ono što sam iščitao iz Odluke Ustavnog suda, daje nam za pravo da kažemo da apsolutno ovo ne može biti ugrožavanje interesa bošnjačkog naroda kada je u pitanju prijedlog koji smo dali, i kada je u pitanju zakonodavna vlast, ali i Predsjedništvo BiH. Slaže li se netko s idejama, tekstom i načinom na koji smo to predložili, to je nešto drugo. Ali to ne može biti ugrožavanje vitalnog interesa bošnjačkog naroda – dodao je.

Čović je iskazao uvjerenje da će javnosti pokazati kako je njihov prijedlog dobar, korektan, te da ide kroz procedure kako treba.

– Što se tiče ‘džihad politike’ koja se ugradila u ovu kampanju, ja je ne želim komentirati. Izetbegović o manjinama već dugo priča, a vrlo jasno vidi da mu je isteklo vrijeme u vođenju politike na način kako je vodi. Najbolji put da se sruši ova zemlja jeste pokušaj prikrivanja kroz građanska ostvarenja i unitarna. To je najozbiljniji udar na Bosnu i Hercegovinu i rušenje Ustavnog poretka. To je brutalna izmjena sadašnjeg Ustava BiH. Kada Hrvati govore da će predložiti nekakav preustroj BiH onda je to antidaytonsko djelovanje, a kada se govori o građanskom uređenju, a svi vidimo što se krije iza toga, jasno je da im je vizija vladanje ovom zemljom i uvođenje nekih standarda ponašanja – rekao je on.

Podvukao je kako duboko vjeruje da konsocijacijska demokracija i federalno uređenje nemaju alternativu te kako je to put kojim će se otvoriti kandidatski status.

– Izborna kampanja već je počela, a bit će tu još otrovnih strelica i napada koji će biti usmjereni prema Republici Hrvatskoj. Sama činjenica da u dvije godine nismo bili u stanju provesti Mostarski sporazum koji je potpisan od strane te gospode, dovoljno govori o vjerodostojnosti, o političkoj korektnosti, a ja bih rekao i uljuđenosti. Ako ste stavili potpis na neki dokument onda ga trebate provoditi. Volio bih naći osobu koja će ubuduće s kolegom Izetbegovićem potpisati neki dokument – zaključio je Čović.

Na koncu je kazao kako su iskoristili maksimalne napore, kao predvodnici politike Hrvata u BiH, u izgradnji i sređivanju infrastrukture oko objekata Hrvata koji žive u Republici Srpskoj, naglasivši kako je riječ o oko 8 i pol tisuća objekata koji su potpuno obnovljeni, prenosi Fena.

