Donfried: SAD neće stajati po strani dok rukovodstvo RS-a nastoji razbiti državu

Ona se danas sastala s političkim, odbrambenim i liderima civilnog društva i visokim predstavnikom kako bi razgovarali o tome kako se SAD angažiraju u rješavanju izazova s kojima se BiH suočava, piše Raport.

Donfried je istakla da je danas stekla jasnu predstavu o težini problema i da uviđa zašto mnogi smatraju da je ovo najteži period od kraja rata.

– SAD žele da BiH bude funkcionalna, efikasna i odgovorna država uz časno i pošteno sudjelovanje lidera svih stranaka. Također, želimo i da entiteti unutar BiH budu funkcionalni, efikasni i odgovorni i da građanima omoguće demokratsku i prosperitetnu budućnost. To znači da se BiH mora ponovo fokusirati na vraćanje funkcionalnosti državnim institucijama – rekla je Donfried.

Navodi kako je danas jasno rekla da bojkotovanje, blokade i pokušaji podrivanja države jesu destabilizirajući i opasni i da s tim treba prestati.

– SAD ne nastoje ukinuti RS, ali SAD neće stajati po strani dok sadašnje rukovodstvo RS-a nastoji razbiti državu – poručila je.

Dodala je da su se SAD nadale da će biti postignut dogovor o izbornoj reformi, kojim bi se poboljšao kvalitet izbora za sve građane, te uvažila pitanja koja su važna za konstitutivne narode u BiH.

– Nažalost, SDA i HDZ nisu imali hrabrost za kompromis koji je sam po sebi centralni element Dejtonskog mirovnog sporazuma – navodi Donfried, između ostalog.

Poručuje i da se lideri sada trebaju fokusirati na održavanje izbora u oktobru te osiguravanju sredstava za njihovo održavanje.

