Zašto je Forto povećao plaću direktorici Zavoda Belmi Barlov?!

Iako je još u maju prošle godine Belma Barlov imenovana za v. d. direktorice Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo na ovu funkciju nije se baš proslavila. Naime, umjesto na terenu da obilazi gradilišta, da pokreće ona zaustavljena, sve je više viđamo samo prilikom potpisivanja simboličnih ugovora.

Pisala Uredu

To je očigledno zapalo za oko i zastupnici u Skupštini Kantona Sarajevo Jasmini Biščević-Tokić, koja je od Vlade Kantona Sarajevo i Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom tražila objašnjenje na osnovu kojeg propisa je premijer Kantona Sarajevo povećao plaću direktorici za 20 posto?

– Donio je to rješenje 1. 7. 2021. godine, kojim se Belmi Barlov, v.d. direktorice Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo, uvećava plaća u procentu od 20 posto. Interesiralo me je da li je premijer ovlašten da donosi ovakvo rješenje, odnosno da li je on rukovodilac organa državne službe? Da li je Belma Barlov sama sebe predložila za navedeno uvećanje s obzirom na to da je Kolektivnim ugovorom propisano da rukovodilac organa na prijedlog neposrednog rukovodioca donosi ovakvo rješenje? – obrazložila je Biščević-Tokić.

Odgovor joj je stigao iz kabineta premijera Kantona Sarajevo Edina Forte.

Drugo mjesto

– Shodno članu 57. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u organima državne službe KS rukovodilac organa državne službe će, na prijedlog neposrednog rukovodioca, donijeti rješenje kojim se osnovna plaća državnog službenika i namještenika uvećava za 20 posto za period u kome, pored poslova svog radnog mjesta, privremeno obavlja i poslove drugog radnog mjesta – navedeno je u odgovoru.

Nadalje objašnjavaju da je temeljem ovih odredbi Belmi Barlov uvećana plaća u odnosnom periodu s obzirom da je, usljed deficita kadra, pored poslova obuhvaćenim radnim mjestom direktorice, obavljala i poslove šefa Službe za pripremu investiciono-tehničke dokumentacije i ugovaranje radova u Sektoru za izgradnju objekata i opremanje gradskog građevinskog zemljišta.

