Bisera Turković govorila na važnom skupu posvećenom Zapadnom Balkanu

Domaćin političko-sigurnosnih razgovora pod nazivom “Zapadni Balkan na raskršću: Povratak integraciji ili rivalstvu velikih sila” (The Western Balkans at the Crossroads: Returning to Integration or Great Power Rivalry?) bio je bavarski državni ministar za savezne poslove i medije Florian Herrmann.

Osim njih, na skupu učestvuje visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt i Christoph Heusgen, novi predsjednik Minhenske sigurnosne konferencije.

Sastanku prisustvuje i Gordan Grlić Radman, ministar vanjskih poslova Republike Hrvatske, te donedavni ambasador SAD-a u BiH Eric Nelson, javlja Anadolu Agency.

