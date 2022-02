Bakir Izetbegović: SDA podržavaju prijatelji sa zapada, Dodik i Čović rade zajedno

Rekao je to u večerašnjoj emisiji 7 plus na Hayat TV Bakir Izetbegović, predsjednik SDA i zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH.

Komentarišući aktuelnu političku situaciju i najavljene nove sankcije za Dodika, Izetbegović kaže da će izgubiti podršku u manjem bh. entitetu kada sankcije ozbiljno zabole.

Izetbegović se na početku osvrnuo na Čovićev nastup u NSRS-a, kazavši kako bi se kao Hrvat osjećao povrijeđeno i izdano.

– Hrvati su golgotu doživjeli na tom dijelu BiH, posebice u Banjoj Luci. Ono što mene intrigira jeste što sa tom izjavom rapidno smanjuje šanse da pregovori koji su još uvijek živi uspiju. On svjesno provocira bošnjački korpus. Ne znam da li je njemu i cilj da se ta stvar riješi – kazao je Izetbegović.

Dodao je kako Dodik neće pobijediti u ovoj bitci, kazavši kako je samo pitanje kada i kako će pasti.

– Međunarodna zajednica pregovara sa Dodikom preko Vučića. On pokušava olovkom završiti ono što nije uspjelo tenkovima. Tek kada ekonomske sankcije zabole kompanije i ljude oko njega i čitav entitet, Dodik će se zaustaviti. RS bitno lošije stoji u odnosu na Federaciju BiH po pitanju ekonomije, imaju 20 posto niža primanja i veliku zaduženost. Njemačka, Velika Britanija, Italija i skandinavske zemlje se sve odlučnije priključuju ideji o novim sankcijama – kazao je Izetbegović.

Na pitanje zbog čega se međustranački pregovori žele premjestiti u Banju Luku, umjesto institucija BiH, Izetbegović odgovara da je cilj državu prikazati nefunkcionalnom.

– Imali smo poziv meni i Čoviću da idemo na sjednicu NSRS. Ja sam odbio otići. Cilj je dokazati da je BiH sastavljena od dva entiteta, odnosno da nam država nije ni potrebna. Mi se tome nećemo dati. Entitet neće naređivati državi šta da radi, to neće ići. Žele dokazati disfunkcionalnost države. No, ako krenu da potapaju brod u kojem se svi nalazimo, to ne može proći bez posljedica po njih, neka budu sigurni. Naravno, mi to nećemo dozvoliti. Očigledno je da Dodik i Čović rade zajedno. Postupak Dodika da se javi na Čovićev poziv tokom press konferencije je krajnje neprimjeren. Trebao je reći da nije vrijeme ni mjesto, time je ponizio Čovića. Odlikovao je ratnog zločinca generala Lisicu koji je granatirao Šibenik. Time je još jednom iskazao nepoštovanje prema Hrvatima. Dodik ima kočijaški odnos ponižavanja Bošnjaka, Hrvata, predstavnika međunarodne zajednice. Ali, to neće proći bez posljedica, doći će sve na naplatu – upozorava Izetbegović.

Ističe da je Čović iz nekog razloga u Neumu odbio rješenje koje mu je pogodovalo.

– Palmer i Eichhorst su ponudili radikalno rješenje u korist hrvatske strane. Čović je to odbio, ne znam iz kog razloga. SDA ima svojih 300.000 glasača. Ne možemo mi njima reći da, recimo, u Srednjobosanskom kantonu ne glasaju za SDA. Čović želi upravo takav model podjele izbornih jedinica. Njemu je cilj da kroz napadanje Komšića uradi izbornu kampanju, pa mu ona neće ni trebati u septembru. Cilj je da javnosti predstavi kako navodno želi doći do dogovora, ali to nije iskrena namjera. Reformski put BiH je zaustavljen blokadom rada Vijeća ministara BiH. Federacija BiH uprkos pandemiji potsiže veoma dobre rezultate, najbolje u regiji, možda samo Srbija ima bolji učinak. Vlada FBiH na čelu sa premijerom Novalićem vuče naprijed uprkos svim izazovima i napadima – ocjenuje Izetbegović.

Upitan o nastavku pregovora uz asistenciju međunarodne zajednice, Izetbegović je otkrio kako im je poručeno da prije 2025. godine inostrani medijatori vjerovatno neće učestvovati u pronalasku rješenja.

– Procjena je da će se pregovori nastaviti 2025. godine i da međunarodni predstavnici u tome neće učestvovati. Što se mene tiče, reformu Izbornog zakona možemo riješiti odmah. Čovićev format provocira druge, došlo je do udruživanja probosanskog bloka. Upozoravao sam na nedostatke takve politike – navodi Izetbegović.

O pritisku navodne izdaje u korist Čovića u Neumu, kojom su pojedini političari nastojali napasti poziciju probosanske strane, Izetbegović kaže da postoje određene snage koje svjesno dižu tenziju.

– Pritisak prave pojedinci svjesno podižući tenzije. Ne znam kakvu alternativu očekuju. Ako su se protiv nas digli Rusija i Kina, zar treba da uvrijedimo State Department neozbiljnom politikom. Pregovori nisu uspjeli, ali smo pokazali poštovanje prema našim prijateljim sa Zapada. Vidjeli su ko je kooperativna strana, a ko izaziva probleme. Kada se bavite politkom, dobijete određenu kondiciju poput boksera. Vremenom od silnih udaraca naviknemo na takve napade. Nijedna stranka osim SDA nije u stanju iskontrolisati odnose u korist BiH, uz pomoć naših partnera sa Zapada. Špekulisalo se dosta toga, ali su se opozicione stranke poput NIP-a, SBB-a i NES-a u FBiH uvjerile da mi čvrsto držimo poziciju u pregovorima. Hrvati su došli u delegaciji od njih deset, pa su se smjenjivali za stolom. Davali su podršku Čoviću da ne bude usamljen. Žele da zadrže mehanizam blokade u FBiH i ostvare maksimalističke zahtjeve o Predsjedništvu BiH, a da ništa ne žrtvuju. Vjerovatno očekuju da ćemo im iz straha za državu isporučiti ono što traže. Stranci su ih ispočetka ohrabrivali svojim stavom, ali su sada nakon predomišljanja Palmera i Eichhorst uvidjeli da to neće ići kako su zamislili. Mi smo za to da hrvatski narod nema pravo na 100-postotni veto. Primjera radi, da nema pravo veta na zaštitu kladioničara, to nije vitalni nacionalni intertes, već finansijski, ne plaćaju porez, duguju stotine miliona KM, a HDZ ih štiti – naglašava Izetbegović.

Nastavak pregovora bez posredovanja međunarodne zajednice će biti znatno otežan.

– Teško da može doći do rješenja bez prijatelja iz međunarodne zajednice. Mi smo veoma kooperativni prema njima. Tu je i Venecijanska komisija kao medijator koji ocjenjuje da li je određeno rješenje u skladu sa presudama Evropskog suda za ljudska prava. Ono što zagovara SDA podržat će druge probosanske stranke u BiH. Mi smo spremni u interesu države zanemariti određene razlike među nama. Naša stranka se bavi politikantskim prijedlozima u koje vjeruje pet posto stanovništva. Nasuprot tome, SDA je iskusna stranka koja zna šta je realno, a šta ne. DF je sličan tome. Začudio me stav DF-a, trebali su doći u Neum i braniti svoj stav. Uvjerili bi se da zastupamo iste interese. SDP-ovo odbijanje da pregovara bilo bi identično tome da je rahmetli Alija Izetbegović rekao ja ne želim pregovarati dok traje rat. Morate sići u arenu i boriti se, a ne sjediti na tribinama – poručio je Izetbegović.

Govoreći o legitimnosti po modelu HDZ-a, Izetbegović je kazao da prvo treba postaviti ključno pitanje.

– Pitanje je šta je legitimno, a šta ne. Naravno da se zalažemo za legitimne predstavnike. Treba postaviti drugo pitanje. Da li je moguće provesti presude Evropskog suda na svakom pedlju BiH? Da, moguće je svakome omogućiti da se kandiduje i glasa za koga želi. Bošnjaci su, recimo, u Varešu, gdje je počinjen ratni zločin u Stupnom Dolu, izabrali HDZ-ovog načelnika. Tu se HDZ ne buni, ali je problem Komšić. Ljudima treba dati šansu da biraju kvalitetne i dobre ljude – navodi Izetbegović.

HDZ-ovu najavu bojkota Općih izbora smatra sebičnom.

– Imaju pravo da se ne pojave na izborima, ali to ne smiju uskraćivati drugima. 2018. godine su nam onemogućili implementaciju rezultata Općih izbora. Mislim da se neće usuditi da ponove istu grešku. Veliki broj Hrvata sjedi u brojnim organima i institucijama, njihovi privrednici razviajaju biznise širom FBiH, zar će sve to ugroziti zbog jedne stolice u Predsjedništvu BiH? Čović jedan dan govori jedno, naredni dan sasvim drugo. Koketira sa Rusima, prečesto je kod Vučića. Snažno sam zagovarao da ispočetka sjednemo i postignemo dogovor. Svojim ponašanjem veoma sužava prostor da to uradimo – zaključio je Izetbegović.

Na pitanje da li će biti kandidat za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine na predstojećim izborima, Izetbegović je kazao da je to često pitanje koje mu postavljaju, posebno u posljednje vrijeme.

– Zaboravim na te stvari, pogotovo zbog situacije u kojoj se Bosna i Hercegovina nalazi. Fokus je trenutno na rješavanju stvari koje koče napredak ove zemlje. Što se tiče položaja SDA, situacija je dosta povoljnija nego ranije. Ono što je meni bitno jeste to da SDA dokazuje da kako je u stanju suprotstaviti se i migrantskoj krizi, pandemiji, šovinizmu, napadima na državu i svemu ostalom – naveo je Izetbegović.

Naglasio je kako se Bosna i Hercegovina, posebno Federacija jako dobro nose sa svim nedaćama koje su zadesile, kako našu zemlju, tako i region, ali i svijet-

– Kada je prije dvije godine počela pandemija, niko nije mogao vjerovati da ćemo izaći sa većim brojem zaposlenih nego ranije. Niko nije vjerovato da će budžeti biti znatno veći. Mi smo to i uradili. Između ostalog, riješili smo i migrantsku krizu i ja sam zadovoljan – istakao je Bakir Izetbegović za Hayat.

