Ambasador SAD Erik Nelson: Sankcije ne znače kraj dijaloga

SAD su garant Dejtonskog mirovnog sporazuma, a tu ulogu uzimamo ozbiljno, rekao je Erik Nelson (Eric), ambasador SAD u BiH, u oproštajnom intervjuu za “Nezavisne novine” i “Oslobođenje”.

– Naša posvećenost takođe znači da se BiH sastoji od dva entiteta i distrikta Brčko, tri konstitutivna naroda i ostalih – to je Dejton – rekao je Nelson,piše Avaz.

Što se tiče sankcija, rekao je da one ne znače kraj dijaloga o konstruktivnim rješenjima.

– Mi smo za to uvijek spremni – rekao je Nelson.

Vaš mandat u BiH privodi se kraju. Šta Vas je najviše obradovalo, a šta vas je možda posebno razočaralo tokom vremena koje ste proveli ovdje?

– Ima mnogo stvari koje su me usrećile i za koje imam zadovoljstvo što sam ih podržavao. A ima i stvari koje su me razočarale i frustrirale. Posebno me raduju dosegnuća poput završetka čišćenja Sarajeva od mina. To je bio naš veliki cilj. U drugim dijelovima smo napravili napredak u deminiranju i rješavanju viškova municije. Naša podrška od 124 miliona dolara je bez presedana. Ushićen sam što su BiH i Sarajevo bili domaćin parade ponosa. BiH ju je priredila posljednja u regionu, ali je prva po tako dobrom odazivu i bez ikakvog nasilja. To je velika posveta izdržljivosti LGBT zajednice u BiH u organizovanju parade, ali i sigurnosnih zvaničnika koje su omogućile sigurno okruženje i slobodu izražavanja.

Teške reforme i kompromisi

I sam sam prisustvovao paradi i mislim da je to veliki korak naprijed za BiH da pokaže kako evropske vrijednosti imaju korijen u BiH. Naravno, ushićen sam i zbog našeg uspjeha u Mostaru. To je u stvari uspjeh lokalnih lidera u Mostaru koji su se konačno dogovorili o prijedlogu o izborima koji je odobren u parlamentu, i sad imamo Gradsko vijeće i gradonačelnika koji rješavaju probleme. Jako sam sretan što sam mogao biti dio toga i što sam potpomogao te razgovore koji su počivali na tome da su lideri sa državnog nivoa dali prostor lokalnim liderima da se dogovore. Do toga ne bi došlo da se Mostar povezivao sa drugim pitanjima. To je pokazalo da postoji potencijal za teške reforme i kompromise. A to me vodi ka jednom od mojih razočarenja, zato jer smo mislili da će 2021. godina kao neizborna godina biti produktivna za legislativnu akciju. Vjerovali smo da bi BiH mogla napraviti značajne iskorake u ispunjavanju 14 ključnih prioriteta.

Veoma, veoma sam razočaran što sam iz prve ruke naučio koliko neki lideri žele da odbrane status kvo i koliko se BiH sprečava da napreduje, jer oni ne žele da misle i pričaju o budućnosti. Oni u osnovi pričaju samo o održavanju vlastitih interesa. O ovom pričam s velikim emocijama, jer vidim koliki je potencijal ljudi u ovoj zemlji, biznismena, mladih ljudi i svih koji žele da ostanu u ovoj zemlji. Mnogo sam sretan što smo mogli kreirati program koji ima za cilj izgradnju tih mladih lidera, što im daje iskustvo i izazove. Vidim potencijal i u Oružanim snagama, jer ih vidim kao državnu instituciju koja je najviše napredovala prema evroatlantskim i evropskim standardima. Ja tu vidim tri naroda i ostale kako sarađuju, kao pravi profesionalci. Iako imaju izuzetno mali budžet, oni znaju šta je njihova misija. Takođe, bio sam sretan što sam prisustvovao isporučivanju četiri helikoptera, što sam ja započeo ranije, a što je donijelo našu pomoć za OS na 50 miliona dolara.

Facebook komentari