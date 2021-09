Stanivuković se obratio Cvijanović: “Na red je došlo Tužilaštvo da pohapsi sve one koje ste Vi i Dodik postavili”

Gradonačelnik Banje Luke večeras se na svom Facebook profilu obratio predsjednici RS-a Željki Cvijanović, nakon što je ona javno prozvala Stanivukovića ističući da se ušutio danas nakon što je jučer bio glasan i podnosio dokaze o aferi “Kiseonik”.

Gospođo Predsjednice, ako me sjećanje dobro služi, Vama je bilo zastrašujuće kada smo iznosili neoborive dokaze o aferi “Kiseonik”. Sada Vam je zastrašujuće što jedan dan ćutimo, jer je na red došlo Tužilaštvo da pohapsi sve one koje ste Vi i Dodik postavili zbog najveće afere otkad Republika Srpska postoji – poručio je gradonačelnik Banja Luke, prenosi Avaz.

Optužio je Vladu na čijem je Cvijanović čelu da je “krala tokom pandemije”.

– Zastrašujuće Vam je kad govorimo, zastrašujuće kad šutimo, ali znate li šta je najviše zastrašujuće!? To što vi radite, to što kradete, to što ste za vrijeme pandemije pokrali što se moglo pokrasti. I na kiseoniku, i na pokretnoj bolnici, na maskama, odijelima, respiratorima – kazao je.

Osvrnuo se i na tvrdnje da nedostaje kiseonik.

– Vi ste za to odgovorni. Gospodin Zolak je uradio što je morao; provjerio kvalitet i izvršio nadzor u kompaniji gospodina Čađe. Ima, gospođo Predsjednice, kiseonika, samo nema Čađinog i ne treba da ga ima, jer je neprovjeren. Po hitnom postupku nabavite kiseonik od firme od koje možete nabaviti – rekao je Stanivuković.

