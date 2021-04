Nevenko Herceg za ublažavanje epidemioloških mjera

– S obzirom na uvjete u kojima smo radili, s kakvim izazovima smo bili suočeni, s punom odgovornošću rad Vlade u 2020. godini ocjenjujem vrlo uspješnim. Kroz ukupno 53 sjednice i dnevnu koordinaciju kada smo na snazi imali stanje prirodne nepogode, te utvrđene prijedloge zakona, podzakonske akte, niz usvojenih informacija i donesenih odluka, držim kako smo uspješno odgovorili zadaći koja je pred nas postavljena. Također, kada govorimo o Programu rada za tekuću godinu, detaljno su navedene i pobrojane sve aktivnosti koje planiramo. Premda smo objektivno suočeni s brojnim izazovima, osobito u svjetlu pandemije, učinit ćemo sve da zacrtani plan u cijelosti ostvarimo i odgovorimo postavljenim zadaćama, sve s ciljem boljitka naše Županije i njezinih građana – izjavio je Herceg uoči današnje sjednice Skupštine HNŽ-a.

Herceg za ublažavanje restriktivnih mjera

Komentirao je i kako se stanje s pandemijom stabilizira i kako je, već u prvomu tjednu nakon prvosvibanjskih praznika, realno očekivati određenu liberalizaciju protuepidemijskih mjera, u prvom redu skraćivanje trajanja tzv. policijskoga sata odnosno noćnog ograničenja kretanja.

– Naša županija je i u ovom je pandemijskom valu bila jedan od najpogođenijih prostora u FBiH. To ne čudi iz razloga što nam je zemljopisni položaj takav da smo na sjecištu niza važnih komunikacijskih puteva i što je Mostar sjedište nekoliko vitalnih institucija koje okupljaju visok broj ljudi, među njima i SKB Mostar u kojem je i covid bolnica koja skrbi za oboljele od infekcije koronavirusom s prostora triju županija. Međutim, premda i sada imamo uvjetno visoku incidencu, u čemu treba uzeti u obzir vrlo visok broj testiranja, vjerojatno najopsežniji u BiH, podaci pokazuju konstantan pad i same incidence i broja hospitaliziranih osoba. Tako kroz posljednja tri tjedna bilježimo pad incidence od 18, potom 19 i 23 posto, a broja hospitaliziranih od 9, potom 16 i 10 posto. To je potvrđeno i brojkama za ovaj tjedan, ali i danas objavljenom analizom s postotcima ukupno zaraženih i ukupno preminulih po županijama, gdje HNŽ ima najniži postotak smrtnosti od 1,6 posto. Držim kako je kontrolirano popuštanje mjera logičan sljedeći korak – naglasio je predsjednik Vlade HNŽ-a.

Pojasnio je kako susjedna Zapadnohercegovačka županija već neko vrijeme samostalno popušta s mjerama iz razloga što je kod njih na snazi stanje prirodne nepogode, što u ostatku Federacije nije slučaj.

– Mi pratimo odredbe Federalnoga stožera, naravno pripravni reagirati u skladu s našim pravom ukoliko procijenimo kako mjere koje propisuje federalna razina ne odgovaraju stanju na terenu u HNŽ-u. Imajući u vidu činjenicu da će sljedećega tjedna iza nas biti većina ”rizičnijih” razdoblja, počevši od vjerskih blagdana i obreda, do Praznika rada, a uz ohrabrujuće kretanje incidence novozaraženih i novohospitaliziranih, treba razmišljati o postupnomu normaliziranju života – dodao je Herceg.

Relaksirati režim prelaska granice

On se osvrnuo i na režim prelaska granice, kazavši kako podržava inicijativu dopredsjedatelja Skupštine HNŽ-a Tomislava Martinovića i zastupnice Andree Pehar za spas predstojeće turističke sezone u HNŽ-u i u cijeloj BiH.

– Prošlogodišnje restrikcije, kada govorimo o režimu prelaska državne granice toliko su restriktivne da su rijetki turisti uopće dolazili u BiH zbog čega trpimo ozbiljne statističke podatke u turističkom sektoru. Ukoliko više razine vlasti ne reagiraju i ne ublaže aktualna ograničenja, bojim se kako će posljedice po turistički sektor i kapacitete, posebice u Mostaru, Neumu i Međugorju, biti trajne i nepopravljive. Turizam je strateški važna grana gospodarstva u HNŽ-u, kao takva prepoznata i u strateškim razvojnim dokumentima, i za nju je vezana egzistencija velikoga broja ljudi. Nova sezona je pred vratima i zato podržavam inicijativu kolega zastupnika i očekujem da se zajednički pozitivno odredimo o njihovim zahtjevima koji se moraju naći pred Vijećem ministara BiH te entitetskim, županijskim, gradskim i općinskim tijelima vlasti – poručio je prvi čovjek izvršne vlasti u HNŽ-u, piše “Fena”.

