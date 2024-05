SANJA KUŽET NIJE STALA NA LUDI KAMEN: Nismo imali predaha da se bavimo vjenčanjem

Voditeljka iza sebe već ima jedan brak, a iako je ljubav ogromna i sa Nemanjom ima divan odnos, oni još uvijek nisu napravili veliko svadbeno veselje.

“Drugi put nisam obukla vjenčanicu… Ne zato što nismo moj sadašnji partner i ja željeli da do toga dođe, nego prosto neki splet čudnih okolnosti. Otkako smo se spojili, mi stalno nešto stvaramo, gradimo, planiramo i non-stop nam se nešto dešava, zaista nismo imali predaha da se bavimo vjenčanjem”, izjavila je nedavno Sanja za „Blic“.

“Onda su nas sve ostale životne stvari i okolnosti zapravo naučile da je mnogo bitnije sve to drugo što radimo nego sam taj jedan čin i taj dan. Tako da ne bježimo od toga, ko zna, možda će se to desiti u nekom trenutku, ali i ovako nam je sjajno, ne mora”, dodala je voditeljka.

Sanja je otkrila da je Nemanja nije osvojio na prvu, naprotiv, u početku joj uopšte nije bio zanimljiv.

“Upoznala sam ga kad sam imala 21 godinu. Počela sam da radim na televiziji, on je imao 23, slučajno smo se upoznali na jednom ljetovanju na Kritu, to je bila družina, oni muškarci krenuli na ljetovanje, sestra, ja, drugarice krenule na ljetovanje. Oni se svi tu nešto međusobno muvali, smuvali, ali on i ja nismo… On je tu nešto kao pokušavao, međutim uopšte mi nije bio interesantan”, ispričala je Sanja jednom prilikom i dodala:

“Mi smo se družili i poslije nekog vremena započeli neku vezicu, koliko je to mogla da bude vezica u tim godinama, i zaista je kratko trajala. Nije bilo vrijedno pominjanja. Međutim, deset godina kasnije, kad se meni sve u životu izdešavalo turbulentno, pošto je ta družina i dalje opstala, povremeno se tako viđala, on mi se tu nametnuo kao osoba koja je bila uporna. Izgleda da su zaista kod mene nekako uvijek dobijali oni najuporniji priliku da se družimo, da pričamo pa onda da procijenim, da vidim da li tu dalje ima nekog štofa za dalje i hemije prije svega.

Kada sam Nemanju vidjela ponovo, nakon deset godina, bio je potpuno druga ličnost, već izgrađen muškarac, formirana ličnost. On sa 23 godine i tada, to su zaista dvije potpuno različite osobe, tako da smo imali jedan nov početak. On je vjerovao da je to to, da ćemo uspjeti i da treba da damo šansu”, piše CDM.

