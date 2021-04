Mirsad Hadžikadić o Hrvatskom “non-paper”: “Pustite nas konačno na miru”

Poštovani susjedi, ne zamjerite nam ako sumnjamo u vaše najbolje namjere jer nas je tome naučilo iskustvo iz prethodnih godina, neki će reći i stoljeća. Znamo da već izvjesno vrijeme koristite svoje članstvo u EU kako biste izlobirali prijedloge, a potom i rješenja koja će podržavati poziciju HDZ BiH i koja se neće svidjeti svima koji žive u Bosni i Hercegovini. Do sada su to članice EU odbijale, ali izgleda da se i to polako mjenja, što je vidljivo iz podrške nekoliko zemalja članica EU (Grčka, Kipar, Slovenija, Bugarska i Mađarska) ovom dokumentu. Od susjeda poput Hrvatske očekujemo da budu dosljedni, principijelni i pomognu nam da prevaziđemo trenutne probleme, a ne da ih produbljavaju. Ovaj dokument koji treba da bude osnova za raspravu o Bosni i Hercegovini na sastanku ministara vanjskih poslova EU, u okviru rasprave o Zapadnom Balkanu, uključuje prijedloge koji ne donose ništa dobro Bosni i Hercegovini. Ustvari, umjesto devet preporuka ponuđenih na kraju dokumenta, mi predlažemo samo jedan: pustite nas konačno na miru.

Ovdje moram uložiti i oštro upozorenje vlastima u BiH da ovo lobiranje susjedne države shvate vrlo ozbiljno te počnu raditi na svom vlastitom programu lobiranja. Krajnje vrijeme je da i Bosna i Hercegovina počne lobirati za svoje interese, a ne samo polagati nade da EU neće stati iza Grlić Radmanovog prijedloga. Bojim se da se jednog dana ne probudimo i shvatimo da su nam neki drugi skrojili i izlobirali rješenje koje ne možemo ni po koju cijenu prihvatiti.

