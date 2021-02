Šefik Džaferović pozvao probosanski blok da podrži Guzina za gradonačelnika

– U Gradskom vijeću Mostara postoji jedna grupacija probosanski orijentiranih političkih stranaka koja ima 18 vijećnika, što je većina u Gradskom vijeću Mostara. U okviru toga postoji kandidat koji je najlegitimniji od svih kandidata u okviru te grupacije i ja pozivam taj blok da se konačno ujedini i da podrže najlegitimnijeg kandidata za gradonačelnika Grada Mostara, a to je Zlatko Guzin – izjavio je Džaferović uoči svečane sjednice Senata mostarskog Univerziteta “Džemal Bijedić”.

U nastavku sjednice Gradskog vijeća, kako je dodao, očekuje da se dr. Guzin izabere za mostarskog gradonačelnika.

– U Mostaru, multietničkom gradu, treba uspostaviti vlast koja će garantirati ravnopravnost svakom čovjeku, svim građanima koji žive u Mostaru i mislim da je to moguće i da to treba uraditi sada kroz ovo Gradsko vijeće koje je konstituirano nakon održanih izbora i mislim da je najbolja garancija za to izbor dr. Guzina za gradonačelnika Grada Mostara – poručio je Džaferović, prenosi “Fena”.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari