Milorad Dodik u panici: “Nije tačno da želim srušiti Vučića, hoće da nas zavade!”

“Nisam se sastao nedavno s biznismenom Miodragom Davidovićem iz Crne Gore u restoranu Integra u Banjaluci. Nemam namjeru da se pravdam i degutantno je i da komentarišem bilo kakve konstrukcije takvog tipa”, rekao je Dodik za srbijanske medije.

Inače, regija se raspisala da je Davidović doputovao sa specijalnim zadatkom da u RS-u “raspiri” opoziciona osjećanja prema aktuelnoj vlasti u Beogradu.

Dodik je potvrdio da se nedavno sastao sa episkopom budimljansko-nikšićkim Joanikijem, koji je bio u Banjaluci u posjeti banjalučkom vladici Jefremu: “Samo konvertiti koji često mijenjaju političke stavove mogu imati sumnje oko ovakvih sastanaka i praviti nekakve konstrukcije.”

Dodik je najavio da će danas biti u Beogradu na otkrivanju spomenika Stefanu Nemanji, te naveo kako nema nikakvih promjena u odnosima Srbije i RS-a i ličnim odnosima između sa Vučićem za koga je rekao da ima njegovu veliku podršku.

“To je moj stav. Uvijek sam ga pokazivao i uvijek ću ga i pokazivati. Veoma smo zahvalni za sve što je učinio za RS. I sada se odjednom pojavljuju neki koji plasiraju priču da se nešto ruši. Ništa se ne ruši”, rekao je Dodik.

Srbija i RS su, stava je ovaj čovjek, “izložene mnogim negativnim tendencijama koje dolaze sa Zapada, od ostrašćenih političkih elita i biće potrebno mnogo jednistva da se to odbrani”. Koje su to negativne tendencije i koje su to ostrašćene elite u politici, Dodik, po običaju, nije elaborirao.

Dodik je nastavio “tepati” u srbijanskim medijima, pa je kazao kako je RS zagledan u Srbiju: “Pokušali su me već utrpati u priču s Đukanovićem, ali sam kao član Predsjedništva BiH glasao protiv odluke da on dođe u posjetu BiH. I to u momentu kada je stravično napadao SPC i njenu imovinu i mislim da nakon toga ne moram nikome ništa objašnjavati oko Đukanovića.”

Dodik tvrdi da se Crna Gora i Đukanović kroz obavještajni rad “miješaju” u RS, pogotovo u Hercegovini gdje prave punktove i dan-danas pokušavaju da razbiju stabilnost Hercegovine i njeno jedinstvo s RS-om. “Pokušavaju i da očuvaju priču kako ovdje postoji neki ruski uticaj, a Đukanović to proširuje na priču o srpskom uticaju. Sasvim je normalno da dok postoje Srbija i RS postoji i srpski uticaj. Ali, ne možemo mi Srbi nikome nametnuti našu srpsku svijest”, rekao je Dodik.

Srpska, napomenuo je, nije imala nikakvih zvaničnih sastanaka s predstavnicima nove vlasti u Crnoj Gori.

Na navode da se sastajao sa episkopom diseldorfskim i cijele Njemačke Grigorijem, Dodik je odgovorio samo da s njim ne dijeli političke stavove.

Dodik je podsjetio da je imao imao dobru saradnju sa vladikom Grigorijem dok je službovao u Hercegovini, ali da tada njegovo djelovanje na političkom planu nije bilo vidljivo i nije bilo nikakvih namjera.

“Njegov pristup mješanju u politički život nije dobar. To ne koristi Crkvi i ne pomaže državi. Jedinstveno SPC i države je najvidljivije kroz očuvanje naših nacionalnih interesa”, završio je Dodik, piše “Radio Sarajevo“.

