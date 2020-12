Zalihić i Drljević: “Ma kakva priča o jedinstvu Bošnjaka u Mostaru, to je jedinstvo u krčmenju plijena!”

Gostujujći na Face TV-u Zalihić je rekao da Gradsko vijeće nikad nije imalo nadzor para i da su se pare dijelile u centrima stranaka SDA i HDZ.

“Kada pratite tok novca dolazite do političkih talova. Ljubini graditelji su SDA tajkuni. Izvodili su sve javne radove. Mi mislimo da je to loše i da treba zdrava snaga, da treba otvoriti arhive i vidjeti gdje 600 miliona KM od poreskih obveznika. Moramo doći u Gradsku upravu, krenuti u reforme ujedinjavanje javnih preduzeća.”

Komentarisao je i ljekare koji su na čelu lista HDZ-a i SDA.

“Ti ljudi su ikebane na čelu lista, iza njih se kriju svi oni koji su svjesni svoje nepopularnosti. Ti ljudi su dio problema, a onaj ko je bio dio problema ne može biti dio rješenja. Ne znam šta je stolni grad, znam šta je stolni tenis, vino, grožđe. Ne postoji priča o jedinsvu Bošnjaka, to je jedinstvo u krčmenju plijena!”

Semir Drljević – Lovac predsjednik Prve mostarske stranke rekao je da SDA i HDZ sve rade u talu od 90tih godina i da se vratila izdajnička linija SDA.

“Vidim sada dolaze promenade u Mostar. Nemojte dolaziti. Prenijeli nam neke svađe iz Sarajeva, samo nam to fali nakon 12 godina. Mi, da ne bi rasipali glasove, došli smo na riječ i dogovor i dali smo 3 čovjeka na listu BH bloka. Mi nemamo našu listu već smo na listi BH bloka. Sve što rade, rade za Čovića to je dogovor iz 90te i za to nisam u toj stranci.“

