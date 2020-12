Ovo je najobuhvatniji intervju koji je Konaković ikada dao.

U razgovoru s Harisom Pašovićem, Konaković je iznio svoju viziju u budućnosti, planove za Opće izbore 2022.godine, govorio o NiP-u za koji je rekao da je antifašistička stranka čiji je san građanska država, prenosi “Pressmedia“.

Na pitanje Pašovića kako objašnjava veliki rast NiP-a, Konaković je odgovorio da su oni ljudi s bogatim političkim iskustvom, koji jasno detektuju političku scenu u BiH, te da su vidjeli šta su glavni neprijatelji države u ovom trenutku.

Pripadali smo najjačoj opciji u BiH. Iz nje smo izašli nezadovoljni. Dosta nam je bilo politike strahova. Svjesni smo da su ljudima potrebne politike nade.

Govorimo jezikom običnog čovjeka, ne krijemo se iza paravana nacionalnih i patriotskih, iako smo nacionalno i patriotski osvješteni. Nismo tipični političari, ne lažemo ljude. Borimo se protiv dva najveća problema, korupcija, i pitanje zapošljavanja ljudi na odgovorne funkcije. Mi biramo najbolje iz društva, a ne ko ima člansku.

Obilježava nas hrabrost. I uživamo svog rada, rekao je Konaković.

Istakao je, nadalje, da žive ubjeđenje da BiH ima svoju budućnost u građanskom konceptu. Dodao je i da imaju “najmultietničniji sastav”.

Odgovorio je i na pitanje kako će NiP izbjeći ono što se desilo sa Strankom za BiH ili SBB-om, koji su bile velike političke snage, osvojili su glasove i simpatije, ali su brzo uvenule.

Na tome smo puno radili. Nije SDA jedina odgovorna za stanje u BiH. Veću su odgovornost nosile alternative koje bile očito lažne, a radile su gore nego SDA. Tu su bile SBB, pa i DF.

Ponašali su se patrokratski, građanima nisu vraćali ništa. Mi smo nakon prvih izbora u KS imali najbolje ponude od SDA, da formiramo vlast, da ja budem premijer. Sve je to nuđeno, ali i odbijeno.

NiP će imati sada 5-6 ministarstava, i nijedan ili možda jedan će imati člansku. SBB, DF su razočarali ljude jer nisu ispunili obećanja.

Mi smo okupili snagu mladih, obrazovanih ljudi kojima to ne možete uraditi. To su politička prostituisanja. NiP to nikada ne bi uradila”, dodao je Konakvić.

Na konstataciju Pašovića da su SBB, DF, Stranka za BiH imali problem jakog lidera, te pitanje ima li NiP taj problem, Konaković je odgovorio da su u jednom trenutku imali problem njegove zastupljenosti u javnosti, ali da su uspjeli to razbiti i da NiP ima kvalitetne ljude koji su sada u eteru.

Konaković je govorio o balansu etničkog i građanskog, te je kazao i da SDP nosi odgovornost jer u tome nije našao mjeru, te da su napravili te greške kada je Alijansa dobila šansu.

Kazao je i da je i to propuštena šansa Željka Komšića.

Konaković je dodao da bi, da nisu napravljene te greške, značajno splasnule te stvari i tenzije na kojima jašu tri nacionalne stranke.

Pašovića je zanimalo da li Konaković govori da u nekoj budućnosti može vidjeti NiP kao jednu od jakih političkih snaga u dijelovima Hercegovine gdje je dominantan HDZ, ili u dijelovima RS.

To jeste naša vizija ili neki moj san, da se razbiju okovi politike koji su trenutno u BiH”, rekao je Konaković.

Potvrdio je da je NiP antifašistička stranka, ali i da nije stranka koja ugrožava bilo čija prava po etničkoj, se*sualnoj ili bilo kojoj drugoj osnovi.

Među prioritetima nove Vlade KS naveo je oslobađanje realnog sektora nameta, ali i hitne mjere kojim će zdravstveni sistem pružiti bolju uslugu.

Prioriteti su zaustavljanje erozije koja se dešava zbog pandemije i Vlade koja bilježi katastrofalne rezultate”, rekao je Konaković, te napomenuo da nije krivac Mario Nenadić nego loša politika, ambijent.

Konaković je kazao šta misli o odnosu politike i Islamske zajednice, o feminizmu i ljudskim pravima i mnogim drugim “škakljivim” temama.

Pogledajte intervju:

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari