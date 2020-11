„MOJ PRIJATELJ BAKIR ZNA…“: Pogledajte šta je sve Zvizdić poručio Izetbegoviću (VIDEO)

Istaknuo je da postoje određene sredine, općine i gradovi u kojima je SDA ostvarila veoma dobre rezultate. Razlog tome su kvalitetni kandidati, sama izborna kampanja, kao i veoma dobre teme koje su prepoznali stanovnici lokalnih zajednica. Ali…

– Sve te pobjede zasjenio je jedan bolan, ponižavajući i brutalan izborni gubitak koji smo doživjeli u KS. Zbog toga što kampanja nije vođena na adekvatnoj razini kakvu zahtijeva KS, Sarajevo kao glavni grad BiH u kojem se prelamaju brojni interesi. Ogroman broj političkih partija učestvovalo je na ovim izborima – kazao je Zvizdić.

Mišljenja je kako kampanja nije bila prilagođena aktuelnom ambijentu i potrebama koji su građani očekivali.

– Umjesto da na ispravan način razumijemo poruku građana, da kažemo da smo je čuli, da im uputimo izvinjenje zbog nedovoljne koordinacije i neadekvatnog odgovora na njihove potrebe, mi pokušavamo stvoriti ambijent u kojem će, kako to kaže od ‘Bijelog dugmeta’ pjesma, sve će to prekriti ruzmarin, snjegovi i šaš. To, jednostavno, ne odgovara onome što mora uraditi najveća i snažna SDA – rekao je Zvizdić.

– Ja tražim smjenu kantonalnog rukovodstva SDA kao izraz odgovornosti prema građanima i zbog najlošijeg izbornog rezultata koju je SDA od svog osnivanja osvarila na području KS. Imam puni legitimitet da to tražim. Na prošlim općim izborima osvojio sam skoro 40.000 glasova. Skoro isto kao i SDA na ovim izborimo ukupno u KS – kazao je Zvizdić.

Zvizdić je naglasio kako želi biti glas onih časnih i vrijednih članova SDA koji su se trudili u ovoj kampanji, a čiji trud nije ostvario očekivan rezultat. Za tako nešto uvijek odgovornost moraju prihvatiti prvi ljudi na nivou KS.

– Imao sam priliku vidjeti nastup gospodina Izetbegovića, mog prijatelja. Taj nastup imao je određenu dozu nervoze, koja je sasvim logična. Svi mi iz vrha SDA i svi rukovodioci SDA zbog ovakvih katastrofalnih rezultata na nivou KS treba da budemo i nervozni i zabrinuti. Taj nastup imao je u određenim dijelovima jednu vrstu latentne agresivnosti koja na mene nije ostavila nikakav efekt. Moj prijatelj Bakir nabolje zna da ne radim pod bilo kakvim pritiscima i ucjenama. To na mene nema nikakav efekt. Ono što sam očekivao jeste upravo visok nivo smirenosti, racionalnosti i mudrosti koja nam treba u ovom trenutku s vrlo jasnim smjernicama, potezima i aktivnostima SDA. Ovaj put mora pokazati visok stepen odgovornosti prema građanima i glasačima i biti dovoljno hrabar da kazni one koji su stvarni krivci za ne baš najbolje ili polovične izborne rezultate – istaknuo je Zvizdić.

Ponovio je kako niko od rukovodilaca SDA ne treba da bude iznenađen njegovim izjavama i zahtjevima, jer je, sa širom elaboracijom i vrlo precizno, rekao na sjednici kolegija, koja je bila u ponedjeljak.

– Moramo izaći iz tih floskula da je neko nešto nekome dao. Dakle, ništa meni nije gospodin Izetbegović dao, meni je dala SDA, koja me kandidovala na određene funkcije. Ali, i ja sam to, možda, među desetak ljudi koji su na najkvalitetniji i na najefikasniji način, s ogromnim brojem glasova vratili SDA – poručio je Zvizdić.

Pogledajte cijelu emisiju:

https://youtu.be/_JHiFP1-_Iw?t=2521

