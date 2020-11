Mandić: “Slušati građane, a ne davati velika obećanja”

Ovo danas je bilo daleko više od lokalnih izbora. Ovo je bio referendum, barem ovdje u Sarajevu, u kakvoj zemlji, u kakvoj Bosni i Hercegovini hoćemo da živimo – kazao je predsjednik Naše stranke Peđa Kojović nakon što je ova stranka, zajedno sa ostalim strankama Četvorke, ostvarila značajne rezultate na lokalnim izborima u BIH.

Kojović se zahvalio volonterima i članovima stranke kao i građanima koji su ‘smogli hrabrosti da izađu i glasaju.

– Ponosan sam i emotivan u ovom trenutku jer su građani Sarajeva jasno i glasno i dosad neviđenom većinom rekli želimo da živimo u BiH u kojoj se ljudi ne žele dijeliti po torovima nego po ljudskim i profesionalnim kvalitetima – kazao je Kojović te predstavio novog načelnika općine Centar Srđana Mandića.

– Dobro večer Bosno i Hercegovino, dobro večer moje Sarajevo. Moje ime je Srđan Mandić i ja sam novi načelnik općine Centar – rekao Mandić zahvalivši se i kolegama iz stranaka četvorke: Narodu i pravdi (NiP), Socijaldemokratskoj partiji (SDP) i Nezavisnoj bosanskohercegovačkoj listi (NBL).

– Sad bi bilo fer da kažem da je ovo bila korektna kampanja, ali nažalost nije. Bila je možda najprljavija do sad. Bila je vrlo brutalna, a od ovog momenta ja to zaboravljam. I opraštam svaku ružnu izgovorenu riječ jer želim da vjerujem da ona nije u dubini srca tih ljudi – rekao je novi načelnik Općine Centar Srđan Mandić.

Mandić je ovom prilikom kazao da će on biti načelnik Općine za sve građane, a posebno za one koji nisu glasali za njega i koji su imali neke sumnje o tome ko je on.

– Ja sam dijete ovog grada i bit ću načelnik svih građanki i građana koji žive u općini Centar – kazao je Mandić.

On je također rekao da neće davati velika obećanja ni najavljivati kapitalne investicije jer trenutno nije vrijeme za to. Mandić je ovom prilikom kazao da će slušati potrebe građana i rješavati osnovne životne probleme, prenosi “Fena”.

