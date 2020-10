Ramiz Salkić reagovao na nastavak diskriminacije u obrazovnom procesu u RS-u

“Činjenica da vlasti bosanskohercegovačkog entiteta RS bez ikakve sankcije i ozbiljnih posljedica provode sistemsku diskriminaciju u obrazovnom procesu ovog entiteta nad bošnjačkom djecom pokazuje kakav je odnos međunarodne zajednice prema poštivanju ljudskih prava i sloboda u ovom entitetu“, rekao je Salkić.

Podsjetio je da Evropska konvencija o ljudskim pravima i slobodama predviđa da svako ima neotuđivo pravo da svoj jezik naziva onako kako hoće i da ga slobodno koristi bez bilo kakve diskriminacije.

Isto to, naveo je, predviđaju i ustavi u Bosni i Hercegovini, ali i zakoni koji tretiraju oblast obrazovanja.

“Ustav entiteta jasno definiše pravo konstitutivnim narodima da svoj jezik nazovu onako kako to oni žele. To proizilazi iz ustavne definicije jezik srpskog naroda, jezik bošnjačkog naroda i jezik hrvatskog naroda. Vlasti u ovom entitetu, kršeći Ustav i provodeći diskriminaciju, Srbima i Hrvatima dozvoljavaju da svoj jezik oslove onako kako osjećaju i žele dok samo Bošnjacima nameću ime jezika i ne priznaju ustavno pravo da ga nazovu onako kao to oni žele. Diskriminacija se provodi zbog činjenice da Bošnjaci svoj jezik nazivaju bosanski što iz političkih, velikosrpskih ambicija i pretenzija prema teritoriji Bosne i Hercegovine nije prihvatljivo za vlasti u ovom entitetu“, istakao je Salkić.

Zapravo, kako je kazao, vlasti u ovom entitetu sistemskom diskriminacijom pokazuju da nisu odustali od ideje podjele Bosne i Hercegovine i protjerivanja svega što asocira na pripadnost Bosni i Hercegovini, uključujuči i bosanski jezik s teritorije koja se administrativno označava kao entitet RS.

“Djeca i roditelji Bošnjaci u ovom entitetu, neki javno, a neki trpeći, iskazuju svoje nezadovoljstvo ovom činjenicom, ukazuju na diskriminaciju zadnjih nekoliko godina. Neki su izašli izvan obrazovnog sistema u ovom entitetu, neki su još unutra i pokušavaju svojom borbom u kontinuitetu ukazivati na diskriminaciju boreći se za svoja prava. Nažalost, u toj svojoj borbi oni su sve više usamljeni, ostavljeni i zaboravljeni od gotovo svih u ovoj zemlji, ali i od onih koji nam svakodnevno pričaju o vrijednostima Evrope kojoj svi mi kao težimo“, naglasio je Salkić.

Istakao je da “toj Evropi teže i oni koji provode sistemsku diskriminaciju i aparthejd u obrazovnom procesu kao i mi koji se borimo za osnovna ljudska prava“.

“Predstavnici te iste Evrope i cjelokupne međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini slijepo posmatraju borbu obespravljene djece i njihovih roditelja za osnovno ljudsko pravo na jezik i obrazovanje na maternjem jeziku u vlastitoj domovini. Izražavaju žaljenje, podršku, osudu ali bez konkretne reakcije, akcije ili pak sankcije prema onima koji krše osnovna ljudska prava u ovom entitetu“, rekao je Salkić.

Naveo je da Bosna i Hercegovina kao naša domovina, njene institucije, nisu u situaciji da obezbijede provođenje Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama na cijeloj svojoj teritoriji upravo zbog blokada, uređenja zemlje i Ustava koji je nametnut upravo od te međunarodne zajednice.

“Trenutnim uređenjem Bosne i Hercegovine i Ustavom ove zemlje nagrađeni su oni koji su zagovarali podjelu ove zemlje, oni koji su osuđeni za najteže ratne zločine uključujuči i genocid nad bosanskim muslimanima Bošnjacima počinjen od strane vojske i policije bosanskih Srba. Oni koji danas veličaju osuđene ratne zločince dodjeljuju im odlikovanja, negiraju genocid, negiraju državu Bosnu i Hercegovinu imaju institucionalnu mogućnost da ponovo progone Bošnjake iz ovog dijela Bosne i Hercegovine, koji se nepravedno zove samo po jednom narodu, uskraćujući im pravo na obrazovanje, na zapošljavanje, a time i na život i ostanak u ovom dijelu naše domovine“, pojasnio je Salkić.

Poručio je da nepostojanje reakcije međunarodne zajednice i nemoć države da reaguje, zaštiti i obezbijedi poštivanje ljudskih prava i sloboda u ovom dijelu koji se RS-om zove, ohrabruje vlasti entiteta da dovrše posao započet 1992. godine ovaj put mirnodopskim metodama.

Pozvao je predstavnike međunarodne zajednice, prije svega OHR, OSCE, Evropsku komisiju, prijateljske ambasade, državne organe, da ovo spriječe, da konačno privole, prisile ili šta već učine prema vlastima u ovom entitetu da prekinu sistemsku diskriminaciju Bošnjaka i da obrazovni proces depravoslaviziraju i učine ga jednako dostupnim za sve učenike.

“Svi oni koji su danas u situaciji da djeluju ukoliko šute i ne poduzimaju ono što bi trebali, biće suodgovorni za posljedice koje će nastupiti u narednom periodu u ovom dijelu Bosne i Hercegovine“, dodao je Salkić.

Facebook komentari